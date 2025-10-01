Maduro: Venezuela hiçbir devletin 'arka bahçesi' olmayacak

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Caracasta bulunan Venezuela Bolivarcı Askeri Üniversitesindeki konuşmasında ülkesinin bağımsızlığına vurgu yaptı ve Venezuela'nın hiçbir devletin arka bahçesi olmayacağını belirtti.

Maduro, konuşmasında ülke adını zikretmeden ABD'nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliğini eleştirdi ve dış tehditlere karşı hazır olduklarını vurguladı.

Hazır olan bir kararnamenin bulunduğunu belirterek "Olağanüstü Hal" ilan edilebileceğini söyledi ve "Biz asla hiçbir üstünlük iddiasındaki bir imparatorluğun arka bahçesi, sömürgesi ya da kölesi olmayacağız." ifadelerini kullandı.

Maduro, bazı liderlerden destek telefonları aldığını ve olası bir saldırı durumunda diğer ülkelerden de yardım göreceklerini kaydetti. Daha önce ülkeyi savunma amacıyla seferber ettiklerini açıkladığı 4,5 milyon milis gücüne atıfta bulundu.

Ekonomik gelişmelere ilişkin de konuşan Maduro, ülkenin 7 cephede ilerleme kaydettiğini ve ekonominin 13 motor üzerine kurulduğunu belirterek ulusal ihtiyaçların karşılanmasında önemli adımlar atıldığını söyledi. Maduro, Venezuela'nın istikrar ve barış yolunda ilerlediğini ifade etti.

Maduro ayrıca ülkesinin uyuşturucudan arındırılmış bir ülke olduğunu ve bunun uluslararası uyuşturucu raporlarında da yer aldığını iddia etti.

Konuşmanın ardından Maduro'ya, ulusun savunulmasında gösterdiği kararlı duruş nedeniyle Bolivarcı Ordu Askeri Akademisi Tiyatrosu'nda fahri doktora ünvanı verildi.

Karayipler'deki hareketlilik

Bu gelişmeler, Donald Trump'ın daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle mücadele kapsamında ordunun daha etkin kullanılmasını istemesinin ardından yaşandı.

ABD, ağustos ayı sonlarında Venezuela kıyılarına USS Gravely, USS Jason Dunham ve USS Sampson savaş gemilerini göndermişti. Bu adımlara karşılık Maduro, ülkesinin savunması için gerekli önlemleri aldığını belirtmişti.

Öte yandan, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ülkesinin ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği operasyonuna hazır olduğunu söylemişti.