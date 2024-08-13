Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Maduro, Venezuela'nın Zenginliklerinin Korunacağına Dair Söz Verdi

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ülkenin zenginliklerini faşistlere teslim etmeyeceklerini ifade etti.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 04:31
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 04:31
Maduro, Venezuela'nın Zenginliklerinin Korunacağına Dair Söz Verdi

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan Sert Açıklamalar

Venezuela'nın lideri Nicolas Maduro, ülkenin kaynaklarını ve zenginliklerini "faşistlere" teslim etmeyeceklerini vurguladı. Caracas’ta gerçekleştirilen Ulusal Savunma Konseyi toplantısında yaptığı açıklamalarla muhalefete yönelik eleştirilerde bulundu.

Güvenlik Önlemleri ve Şiddet Olayları

Maduro, güvenlik güçlerinin aldığı önlemler sayesinde şiddet olaylarının kontrol altında tutulduğunu belirtti. "Bu ülkenin zenginliklerini faşistlere teslim etmeyeceğiz; iktidarı bu faşist oligarşiye bırakmayacağız," dedi.

Son zamanlarda yaşanan şiddet olaylarına değinen Maduro, güvenlik güçlerinin zamanında müdahale etmemesi durumunda olayların çok daha büyük boyutlara ulaşabileceğini ifade etti. "Korkak değiliz, cesurca ayağa kalkıyoruz, halkımıza ihanet etmeyeceğiz ve bu ülkenin varlıklarını koruyacağız," diye ekledi.

Ulusal Meclis ve Cezai Önlemler

Maduro, Ulusal Meclis'i (AN) sokaklardaki şiddet olayları için ağır cezalar içeren yasalar çıkarmaya davet etti. Şiddet çağrısı yapan muhalefet liderlerinin hapse girmesi gerektiğini belirtti.

Özellikle muhalefet koalisyonunun adayı Edmundo Gonzalez ve lider Maria Corina Machado’yı hedef alan Maduro, "Bu şiddet olaylarının planlayıcıları ve finansörleri hapse girmeli" ifadesini kullandı.

Son Seçim Sonuçları

Venezuela'da 28 Temmuz'da yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde Nicolas Maduro, %51.20 oranıyla üçüncü kez zafer kazandı. Ancak muhalefet, Ulusal Seçim Konseyi verilerinin doğru olmadığını ve sonuçlara hile karıştığını öne sürdü.

İLGİLİ HABERLER

60 KPSS ile itfaiye alımı açıldı! O ilde yaşayanlara dolgun maaşlı kariyer

TCKN 6 ve 8 olanlar dikkat! Ziraat Bankası IBAN'a 16 Ağustos 18.00'da yatacak

Okulların açılmasına ramak kala MEB'den müjde! Bölgeye göre meslek ve teknik liseleri açılacak

Emekli olacakları harekete geçirecek açıklama! 15.800 TL emekli maaşı bağlanabilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

İlk-Orta Lise öğrencilerine belediye desteği! 9 ay 600 TL ödenecek

Emekli olacakları harekete geçirecek açıklama! 15.800 TL emekli maaşı bağlanabilir

Muhtemel kulis! Asgari ücretlilerin yüzü Ekim’de gülecek deniliyor

Süt ve süt ürünlerine dev zam kapıda! Kabul edilirse o tarihte yüzde 43 artacak

En son Temmuz'da zamlanmıştı! Ağustos bitmeden yüzde 30'luk bir zam daha açıklandı

TOKİ son dakika açıklaması! Aylık 6300 liraya 32 ilde satışlar başladı

Okulların açılmasına ramak kala MEB'den müjde! Bölgeye göre meslek ve teknik liseleri açılacak

54 İL geneline kamu bankasından alım çağrısı! Bankaya yüzlerce görevli aranıyor

8 bankanın promosyon rekabeti o kişilere yaradı! 35.000 TL ödenecek

60 KPSS ile itfaiye alımı açıldı! O ilde yaşayanlara dolgun maaşlı kariyer

O üniversiteye KPSS’li KPSS’siz personel aranıyor! Yüksek maaşla herkes başvuracak

TCKN 6 ve 8 olanlar dikkat! Ziraat Bankası IBAN'a 16 Ağustos 18.00'da yatacak