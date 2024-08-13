Maduro, Venezuela'nın Zenginliklerinin Korunacağına Dair Söz Verdi

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan Sert Açıklamalar

Venezuela'nın lideri Nicolas Maduro, ülkenin kaynaklarını ve zenginliklerini "faşistlere" teslim etmeyeceklerini vurguladı. Caracas’ta gerçekleştirilen Ulusal Savunma Konseyi toplantısında yaptığı açıklamalarla muhalefete yönelik eleştirilerde bulundu.

Güvenlik Önlemleri ve Şiddet Olayları

Maduro, güvenlik güçlerinin aldığı önlemler sayesinde şiddet olaylarının kontrol altında tutulduğunu belirtti. "Bu ülkenin zenginliklerini faşistlere teslim etmeyeceğiz; iktidarı bu faşist oligarşiye bırakmayacağız," dedi.

Son zamanlarda yaşanan şiddet olaylarına değinen Maduro, güvenlik güçlerinin zamanında müdahale etmemesi durumunda olayların çok daha büyük boyutlara ulaşabileceğini ifade etti. "Korkak değiliz, cesurca ayağa kalkıyoruz, halkımıza ihanet etmeyeceğiz ve bu ülkenin varlıklarını koruyacağız," diye ekledi.

Ulusal Meclis ve Cezai Önlemler

Maduro, Ulusal Meclis'i (AN) sokaklardaki şiddet olayları için ağır cezalar içeren yasalar çıkarmaya davet etti. Şiddet çağrısı yapan muhalefet liderlerinin hapse girmesi gerektiğini belirtti.

Özellikle muhalefet koalisyonunun adayı Edmundo Gonzalez ve lider Maria Corina Machado’yı hedef alan Maduro, "Bu şiddet olaylarının planlayıcıları ve finansörleri hapse girmeli" ifadesini kullandı.

Son Seçim Sonuçları

Venezuela'da 28 Temmuz'da yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde Nicolas Maduro, %51.20 oranıyla üçüncü kez zafer kazandı. Ancak muhalefet, Ulusal Seçim Konseyi verilerinin doğru olmadığını ve sonuçlara hile karıştığını öne sürdü.