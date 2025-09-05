Maduro: Venezuela uyuşturucudan arındırıldı — BM raporlarıyla destek

Maduro: Venezuela uyuşturucudan arındırıldı

BM raporları ve bölgesel suç iddiaları tartışılıyor

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin uyuşturucudan arındırılmış bir ülke olduğunu ve bunun Birleşmiş Milletler raporlarıyla desteklendiğini ileri sürdü.

Telesur haber sitesinin aktardığına göre Maduro, devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, ABD'nin suçlamalarının aksine Venezuela’nın uyuşturucu ticaretinden arındırılmış bir ülke olduğunu savundu.

Maduro, BM raporlarına göre bölgedeki kokainin sadece yüzde 5'inin Venezuela üzerinden geçtiğini belirterek, güvenlik güçlerinin bu oranı sıfıra indirmek için kararlı operasyonlar yürüttüğünü söyledi.

Ekvador'un uyuşturucu kaçakçılığının operasyon üssü haline geldiğini öne süren Maduro, ülkesini 'Venezuela, koka tarlaları ve koka işleme laboratuvarlarından arındırılmış bir ülke ve uyuşturucu kaçakçılarının geçişini engellemeyi başarmış bir ülkedir.' şeklinde tanımladı.

Maduro ayrıca, sağcı liderlerden Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, eski Kolombiya cumhurbaşkanları Ivan Duque, Andres Pastrana ve Alvaro Uribe’nin uyuşturucu kaçakçılarıyla bağlantıları olduğunu iddia ederken, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro’nun söz konusu örgütlerle bağı bulunmadığını söyledi.

Ulusal basına göre, BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC)’nin 2025 Dünya Uyuşturucu Raporu, Venezuela'nın koka ekimi, uyuşturucu üretimi ya da bölgesel uyuşturucu rotaları açısından merkezi bir konumda olmadığını ortaya koyuyor.

ABD cephesinde ise, eski Başkan Donald Trump talimatıyla 'uyuşturucu kartelleriyle mücadele' gerekçesiyle 28 Ağustos'ta Karayipler bölgesine Venezuela açıklarına gönderilen bir denizaltı ile yedi savaş gemisinden oluşan deniz grubunun bölgeye doğru yola çıktığı bildirilmişti.

ABD, Maduro ve bazı üst düzey askeri yetkilileri liderlik ettikleri öne sürülen Cartel de los Soles adlı bir uyuşturucu, kara para aklama ve silah kaçakçılığı yapılanmasıyla ilişkilendiriyor.