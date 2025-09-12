Mağrib Sumud Konvoyu: 23 Tekne Hazır, Tunus Limanlarında Sebepsiz Gecikme

Tunus’taki Mağrib Sumud Konvoyu'na ait 23 teknenin Binzert çıkışında sebepsiz gecikmeler yaşanıyor; amaç Küresel Sumud Filosu ile Gazze’ye ulaşmak.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 23:16
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 23:16
Mağrib Sumud Konvoyu'nda 23 tekne limanda bekliyor

Tunus’tan Küresel Sumud Filosuna katılacak Mağrib Sumud Konvoyu üyeleri, limandan çıkışlarda açıklanamayan gecikmeler yaşandığını duyurdu. Konvoy Yürütme Kurulu Üyesi Gassan el-Henşiri, başkent Tunus’taki Sidi Busaid Limanı'nda düzenlenen basın toplantısında teknelerin hareketinde engeller olduğuna işaret etti.

Henşiri: "Sanki bir şeyler engelleniyor"

Henşiri, İspanya’dan 31 Ağustos’ta yola çıkan ve 7 Eylül’de Tunus’a ulaşan 22 tekneden oluşan Küresel Sumud Filosu’na katılmak için, Sidi Busaid’den ülkenin kuzeyindeki Binzert limanına gitmek isteyen 23 teknenin çıkışlarında gecikmeler yaşandığını belirtti.

Henşiri, İspanya’dan gelen teknelerin Tunus’a girişinde yetkililerin kolaylık sağladığını ancak buna rağmen “anlaşılmaz bir şekilde, sebepsiz gecikmeler” yaşandığını söyledi: "Sanki bir şeyler engelleniyor ama nedenini bilmiyoruz. Teknelerin neden burada bekletildiğini anlamıyoruz, açıklama bekliyoruz. Bir an önce Binzert'te bizi bekleyen teknelere katılıp Gazze'ye doğru yola çıkmak istiyoruz."

Henşiri, tüm baskı ve engellemelere rağmen gemilere bineceklerini ve filoya katılmak üzere Binzert’e doğru yola çıkacaklarını vurguladı. Konvoyda bazı teknelerin Sidi Busaid’ta, bir kısmının ise Gammart Limanında olduğu belirtildi.

Filonun bileşimi ve katılımcılar

Henşiri, filoda 72 Tunuslu, 32 Cezayirli, 20’nin üzerinde Faslı ile Moritanya, Kuveyt ve Bahreyn’den katılımcıların bulunduğunu söyledi. Katılımcılar arasında doktorlar, sanatçılar, yazarlar ve kanaat önderleri yer alıyor.

Basın toplantısının ardından filo katılımcıları teknelere binmeye başladı.

Kalkış ertelendi: "Kötü hava şartları"

Küresel Sumud Filosu Yönetim Kurulu Üyesi Halid Bucuma, sosyal medya açıklamasında İspanya’dan 31 Ağustos’ta yola çıkan teknelerle Tunus’tan katılacaklardan hazır olanların bir kısmının Binzert limanına geldiğini, ancak kötü hava şartları nedeniyle Gazze’ye hareketin 13 Eylül Cumartesi öğleden sonraya ertelendiğini bildirdi.

Bucuma, Sidi Busaid Limanı'nda kalan teknelerin de 13 Eylül’de hareketten önce Binzert'e ulaşmasının beklendiğini kaydetti. İspanya’dan gelen teknelerin bir hafta Tunus’ta kaldıktan sonra 11 Eylül Perşembe gecesi Binzert’e ulaştığı bildirildi.

Güvenlik endişesi: Dron saldırıları

Öte yandan Tunus’taki Küresel Sumud Filosu’na 8 ve 9 Eylül gecelerinde dron saldırısı düzenlendiği kaydedildi.

Küresel katılım ve 'Sumud'un anlamı

Küresel Sumud Filosu kapsamında "Özgürlük Filosu Koalisyonu", "Küresel Gazze Hareketi", "Mağrib Sumud Konvoyu" ve Malezya merkezli "Sumud Nusantara" organizasyonu yer alıyor. Filoda yaklaşık 50’ye yakın ülkeden yüzlerce aktivist teknelerle Gazze'ye hareket ediyor.

Geçmişte Gazze’ye gitmeye çalışan gemilere İsrail müdahalelerde bulunmuş, teknelere el konularak aktivistler sınır dışı edilmişti. Şu ana kadar Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye doğru yola çıkan en kalabalık filo olma özelliğini taşıyor.

Sumud Arapça’da "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamına geliyor. Kavram, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi, toprakta kalma ve şiddet içermeyen sivil itaatsizlikle kimlik ve kültürün korunmasını ifade etmek için kullanılmaya başlandı. Filistin’de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın imgeleri bu kavramı tasvir etmek için sıkça yer alıyor.

