Mağrip Sumud Filosu Gazze'ye Yola Çıkıyor: Binzert'ten 22 Gemi Bugün Hareket Edecek

Mağrip Sumud Filosu Gazze'ye Yola Çıkıyor

Mağrip Sumud Konvoyu Yönetim Kurulu Üyesi Halid Bucuma, Tunus’un Binzert Limanı’nda bekleyen Küresel Sumud Filosu teknelerinin bugün Gazze’ye doğru hareket edeceğini açıkladı. Bucuma, teknelerin açık denizde başkent Tunus’taki Sidi Busaid limanından ayrılan teknelerle buluşacağını söyledi.

Gidiş ve buluşma planı

Bucuma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İspanya’dan gelen teknelerin bugün Binzert’ten Gazze’ye doğru hareketi kesinleşti. Açık denizde Sidi Busaid Limanı’ndan çıkan tekneler, Tunus’tan filoya katılacak tekneler ile buluşacak ve birlikte Gazze’ye yönelecekler." ifadelerini kullandı.

Filo bugün Binzert’ten 22 yabancı gemiyle yola çıkacak. Gemilerde Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Pakistan, Hindistan, Malezya ve Avrupa ülkelerinden katılımcılar yer alıyor.

Çıkışın ertelenme nedenleri

Bucuma, filo çıkışının neden ertelendiğine ilişkin olarak, "Çarşamba günü hava şartları nedeniyle erteledik. Dün, yani cuma günü ise teknik zorluklar ortaya çıktı. Bu nedenle Mağrip filosundan iki, yabancı gemilerden ise birini yolculuktan çıkarmak zorunda kaldık." dedi. Bucuma, "Teknik sorunlar bugün çözülecek ve filo Gazze’ye doğru yola çıkmaya hazır olacak." diye ekledi.

Filonun seyri ve geçmiş hazırlık süreci

Küresel Sumud Filosu, 31 Ağustos’ta İspanya’dan kalkan teknelerle yolculuğuna başladı. 22 tekne, 7 Eylül itibarıyla başkent Tunus’taki Sidi Busaid ve Gammart limanlarına ulaşmaya başlamıştı.

Sidi Busaid Limanı'ndaki filoya, 8 ve 9 Eylül gecelerinde İspanya’dan gelen iki tekneye dron saldırısı düzenlenmişti. Filonun Tunus’tan çıkışının ertelenmesinin ardından İspanya’dan gelen tekneler 11 Eylül tarihinde kuzeydeki Binzert kentindeki limana geçmişti.

Binlerce Tunuslunun katılımıyla düzenlenen veda programında, 10 Eylül için planlanan çıkışın hava şartları nedeniyle ertelendiği duyurulmuştu. Tunus resmi haber ajansı TAP'a konuşan Küresel Sumud Filosu Tunus Delegasyonu Üyesi Dr. Muhammed Emin Binnur, "Sidi Busaid Limanı'ndaki hazırlık sürecinin henüz tamamlanmadığını ve hava şartlarının şimdilik küçük ve orta büyüklükteki teknelerin Akdeniz'de yolculuk yapmasına uygun olmadığını" belirtmişti.

Katılım ve amaç

Filoda, "Özgürlük Filosu Koalisyonu", "Küresel Gazze Hareketi", "Mağrib Sumud Konvoyu" ve Malezya merkezli "Sumud Nusantara" organizasyonu yer alıyor. Filoya 50’ye yakın ülkeden yüzlerce aktivist katılıyor ve teknelerle Gazze'ye doğru hareket ediliyor.

Geçmişte Gazze’ye tek tek gitmeye çalışan gemilere İsrail müdahalelerde bulunmuş, teknelere el koyarak aktivistleri sınır dışı etmişti. Küresel Sumud Filosu, şimdiye kadar Gazze'ye doğru yola çıkan en kalabalık filo olma özelliğini taşıyor.

Sumud kavramının anlamı

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud; Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması, şiddet içermeyen sivil itaatsizlik ve alternatif kurumlar inşa etme yollarını ifade ediyor. Kavramı tasvir etmek için Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın imgeleri sıklıkla kullanılıyor.