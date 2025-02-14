Maha Kumbh Mela Festivali'nde 500 Milyon Kişi Kutsal Nehirlerde Yıkanıyor

Maha Kumbh Mela Festivali'nde Rekor Katılım

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde 13 Ocak'ta başlayan Maha Kumbh Mela festivali, 500 milyonu aşkın katılımcıyla dünya tarihine geçiyor. Bu yıl gözler, kutsal kabul edilen nehirlerin kenarında, insanların günahlarından arınmak amacıyla gerçekleştirdiği yıkanma ritüellerine çevrildi.

Dünyanın En Büyük Dini Etkinliği

Festivalin organizatörleri, Allahabad kentinde düzenlenen bu büyük etkinliğin, dünyanın en büyük dini festivali olarak kabul edildiğini belirtiyor. Asian News International'ın (ANI) aktardığına göre, eyalet yönetimi, festivalin başlangıcından itibaren 500 milyondan fazla kişinin nehirlerde yıkanarak manevi bir deneyim yaşadığını duyurdu.

Yetkililer, Maha Kumbh Mela'nın katılımcı sayısı açısından eşsiz olduğunu ve bu kadar yoğun ilginin görülmediğini kaydediyor.

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