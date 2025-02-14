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Maha Kumbh Mela Festivali'nde 500 Milyon Kişi Kutsal Nehirlerde Yıkanıyor

Hindistan'da Maha Kumbh Mela festivali kapsamında 500 milyondan fazla kişi kutsal nehirlerde yıkandı. Festival gösterilen ilgiyle dünya rekorları kırıyor.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 21:48
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 21:48
Maha Kumbh Mela Festivali'nde 500 Milyon Kişi Kutsal Nehirlerde Yıkanıyor

Maha Kumbh Mela Festivali'nde Rekor Katılım

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde 13 Ocak'ta başlayan Maha Kumbh Mela festivali, 500 milyonu aşkın katılımcıyla dünya tarihine geçiyor. Bu yıl gözler, kutsal kabul edilen nehirlerin kenarında, insanların günahlarından arınmak amacıyla gerçekleştirdiği yıkanma ritüellerine çevrildi.

Dünyanın En Büyük Dini Etkinliği

Festivalin organizatörleri, Allahabad kentinde düzenlenen bu büyük etkinliğin, dünyanın en büyük dini festivali olarak kabul edildiğini belirtiyor. Asian News International'ın (ANI) aktardığına göre, eyalet yönetimi, festivalin başlangıcından itibaren 500 milyondan fazla kişinin nehirlerde yıkanarak manevi bir deneyim yaşadığını duyurdu.

Yetkililer, Maha Kumbh Mela'nın katılımcı sayısı açısından eşsiz olduğunu ve bu kadar yoğun ilginin görülmediğini kaydediyor.

Çevre Temizliği ve Rekorlar

Maha Kumbh Mela'nın düzenlenmesi sırasındaki temizlik çalışmaları da dikkat çekiyor. Akansha Rana isimli yetkili, 300 personelin, nehirlerin temizliği için çeşitli noktalarda çalışarak çevre sağlığını korumaya çalıştığını açıkladı. Bu çabaların, Guinness dünya rekoru

Rana, festivalin sona ermesine 12 gün kala, toplam katılımcı sayısının 550 milyonu aşmasının beklendiğini, ayrıca 15 bin temizlik personelinin sokakları süpürerek yeni bir rekor kırmayı hedeflediğini belirtti.

Ganj Nehri'nde Yıkanmanın Anlamı

Hindistan'da, bu festival Eski bir inancın modern bir yansıması olarak kabul ediliyor; Hindular, Ganj Nehri'nde yıkanmanın günahlardan arınma ve ölüm ile yeniden doğuş döngüsünden kurtulma sürecine yardımcı olduğuna inanıyor. 2001 yılında, bu nehirde bir araya gelen 60 milyon kişiyle dünya rekoru

2021 yılında ise Kovid-19 salgınına rağmen, milyonlarca Hindu Triveni Sangam Nehri'nde yıkanarak bu geleneksel ritüeli devam ettirmişti.

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