Maha Kumbh Mela Festivali'ne 350 Milyon Katılım

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde 13 Ocak'ta başlayarak, dünyanın en büyük dini festivali olarak nitelenen Maha Kumbh Mela'ya 350 milyondan fazla kişi katıldı. Asian News International tarafından aktarılan habere göre, eyalet hükümeti, katılımcı sayısına dair verileri kamuoyuyla paylaştı.

Açıklamada, festivalin 26 Şubat'ta sona ereceği ve günlük katılımcı sayısının 6,2 milyona ulaştığı vurgulandı. Bununla birlikte, toplam katılımın 500 milyonu aşacağı tahmin ediliyor.

Festivalde, Hindistan İçişleri Bakanı Amit Şah, Savunma Bakanı Rajnath Singh ve Uttar Pradeş Başbakanı Yogi Adityanath gibi önde gelen siyasetçilerin de yer aldığı belirtildi.

İzdihamda Can Kaybı

Ancak, 29 Ocak'ta meydana gelen bir izdihamda 30 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi de yaralandı. Başbakan Adityanath, günahlarından arınmak amacıyla Triveni Sangam Nehri'ne yüzen bazı kişilerin bariyerleri aşmaya çalışması sonucu bu trajik olayın meydana geldiğini ifade etti.

Dini Önemi ve Tarihi

Hindular, Ganj Nehri'nde yapılan bu törenin, günahlardan arınmalarına ve yeniden doğuş döngüsünden kurtulmalarına yardımcı olacağına inanıyor. Maha Kumbh Mela, özellikle Allahabad kentinde 2001 yılında gerçekleştirilen ve aynı gün 60 milyon kişinin katılımıyla rekor kırılan etkinlikle tanınmaktadır. Ayrıca, geçtiğimiz yıl Kovid-19 salgınına rağmen yine milyonlarca Hindu, Triveni Sangam'da yıkanmayı tercih etti.