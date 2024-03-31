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Mahalli İdareler Genel Seçimleri tamamlandı: Yayın yasağı başladı

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri oy verme işlemi tamamlandı.

Yayın Tarihi: 31.03.2024 17:31
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 17:31
Mahalli İdareler Genel Seçimleri tamamlandı: Yayın yasağı başladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen saatlerde, Türkiye genelinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi sona erdi. YSK'nın kararına göre, Doğu illerinde bulunan 32 il ve ceza infaz kurumlarında saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 16.00 itibarıyla tamamlandı. Diğer illerde ise oy verme işlemi saat 08.00'de başladı ve saat 17.00'de sona erdi.

Seçimlerde kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmen bulunuyor. Bu seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy kullanma hakkına sahip olacak. Toplamda 34 siyasi parti adayının yarıştığı seçimlerde, ülke genelinde 206 bin 845 sandık kuruldu ve yaklaşık bin seyyar sandık oluşturuldu.

81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği ve belediye meclis üyeliği seçimleri de yapıldı.

Yayın Yasağı Başladı

Seçimlerin sona ermesiyle birlikte, radyolar ve her türlü yayın organlarında saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Ancak 18.00-21.00 saatleri arasında sadece YSK tarafından seçimle ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Yayın yasağı saat 21.00'den sonra kalkacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde daha önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

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