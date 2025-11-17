Maharetli Eller Pazarı Kasım’da Yine Dolup Taştı — Talas’ta Kadın Üreticiler Öne Çıktı

Maharetli Eller Pazarı Kasım'da Yine İlgi Odağı Oldu

Talas'ta üretim ve kadın emeğinin buluşması

Talas Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve her kurulduğunda ilgiyle karşılanan Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı, Kasım ayında ikinci kez pazar gününde vatandaşlarla buluştu. Serin ama hareketli bir Kasım gününde kurulan pazar, üreticilerle tüketicileri yeniden aynı noktada buluşturdu.

Kurulduğu günden bu yana büyük ilgi gören organizasyon, her ayın 1. ve 3. pazar günü düzenleniyor ve Talas’ın üretime verdiği değeri her seferinde gözler önüne seriyor. Bu pazar, Talas Belediyesi ile Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi iş birliğiyle, ilçenin tarihi dokusunu yansıtan Harman Mahalle Meydanı’nda kuruldu.

Pazarda ev hanımları tarafından özenle hazırlanan ürünler yer aldı. El işi tekstil ürünlerinden kışlık yiyeceklere, ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar geniş ürün yelpazesi ziyaretçilerin beğenisini kazandı.

Ziyaretçiler hem alışveriş yaparak kadın üreticilere destek verdi hem de Maharetli Eller Pazarı’nın sıcak ve samimi atmosferinde keyifli bir pazar günü geçirdi. Kasım ayındaki bu ikinci buluşma, Talas’ın üretim ruhunu ve kadın emeğinin değerini bir kez daha ortaya koydu.

