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Mahathir: ABD, İsrail'in Gazze'deki Soykırımına Suç Ortağı

Eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, ABD'yi İsrail'in Gazze'deki soykırımına suç ortağı olmakla eleştirdi.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 23:30
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 23:30
Mahathir: ABD, İsrail'in Gazze'deki Soykırımına Suç Ortağı

Eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, ABD hükümetini, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımına suç ortağı olmakla suçladı. Mahathir, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki toplu katliam uygulamalarına dikkat çekti.

Mahathir, ABD ve Avrupa hükümetlerinin Gazze halkına yönelik tutumunu sert bir dille eleştirerek, "Yeniden büyük olmak isteyen ABD, İsrail'in soykırımına suç ortağı olmaktadır." ifadesini kullandı. Modern medeniyetin ahlaki değerlerini hiçe saymanın kabul edilemez olduğunu belirten Mahathir, "Medeniyet sınıfta kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Mahathir, Gazze'de binlerce insanın açlık ve susuzluğa terk edildiğini vurgularken, bu durumu, "medeni insanlara değil barbarlara ait" bir davranış olarak nitelendirdi.

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 48 bin 239 Filistinli hayatını kaybetmiş durumda. Bu sayının içinde 17 bin 881 çocuk ve 12 bin 316 kadın yer alıyor. Ayrıca 111 bin 676 kişinin yaralandığı bildirilirken, enkaz altında halen binlerce ölü olduğu ifade ediliyor.

Her gün daha fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan saldırılarda, sivil altyapı olarak hastane ve eğitim kurumlarının hedef alınması da büyük bir tahribata neden oldu.

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