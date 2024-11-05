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Mahathir Muhammed, Batılı Ülkeleri 'İkiyüzlü' Olarak Nitelendirdi

Eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Batılı ülkeleri İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı ikiyüzlü olmakla suçladı.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 16:15
Mahathir Muhammed, Batılı Ülkeleri 'İkiyüzlü' Olarak Nitelendirdi

Mahathir Muhammed'den Sert Eleştiriler

Eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, İsrail'in Filistin'e yönelik yürüttüğü saldırılar konusunda, Batılı ülkeleri "ikiyüzlü" olarak nitelendirdi.

İkili Standartların Üzerine

Geçtiğimiz gün sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşımda bulunan Muhammed, Batı ülkelerinin tutumunu eleştirerek, "İsrail'in Gazze'deki bombardımanları sonucunda binlerce insanın hayatını kaybettiği, diğerlerinin de yaralandığı bir ortamda bu tür bir vahşetin göz ardı edilmesini kabul edemiyorum" şeklinde ifade etti.

Eleştirilerini sürdüren Muhammed, "Sözde medeni dünyamızda böylesi bir insani kriz yaşandığını daha önce hiç görmemiştim. Akıllara durgunluk veriyor. İnsani duygulardan eser yok." diyerek, insanlık adına derin bir üzüntü duyduğunu belirtti.

Öncü Olmaktan İkiyüzlülüğe

Ayrıca, Muhammed, Avrupa ve Amerika'nın İsrail'in kendi güvenliğini sağlamak adına Filistin'e yönelik saldırılarını desteklemesini de eleştirerek, "Avrupalıları insan haklarının savunucusu olarak görüyordum. Artık ikiyüzlü olduklarını anlıyorum ve bu durum saygımı yitirmeme neden oldu." sözleriyle düşüncelerini dile getirdi.

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