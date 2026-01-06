Mahinur Özdemir Göktaş: Kamuda Engelli İstihdamı 15 Kat Arttı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da düzenlenen Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası etkinliğinde kamuda engelli istihdamındaki artışa dikkat çekti.

Protokol töreni ve etkinlik

Etkinlik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Beyazay Derneği iş birliğiyle Fatih Belediyesi Neslişah Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Programa protokol üyeleri eşlik etti. Açılışta oyuncu Nurullah Çelebi, Beyazay Derneği'ne girişini anlattığı kısa bir skeç sundu.

Bakan Göktaş'ın konuşması

Programda konuşan Bakan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün; görme engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında eşit katılımını destekleyecek bir iş birliği için bir aradayız. Biraz sonra Türkiye Beyazay Derneği ile protokolümüzü imzalayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle Beyaz Baston Görme Engelliler Haftasını kutluyorum. Bu haftanın, görme engelli bireylerin fırsatlara daha kolay ulaşmasını sağlayacak farkındalığı artırmasını diliyorum. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu sosyal devlet vizyonuyla, her alanda katılımı güçlendiren politika ve hizmetlerimizi her geçen gün daha da ileri taşıyoruz. Eğitim, istihdam, sağlık başta olmak üzere bireylerin önündeki engelleri tek tek kaldırıyoruz. Çünkü biz, engelli bireylerin başarısını, toplumun başarısı olarak görüyor, kabul ediyoruz. Eğer bugün, bir görme engelli gencimiz kendi işini kuruyor, değer üreten bir girişime imza atıyorsa, bu doğru politikaların sonucudur. Bir sporcumuz dünya çapında başarıya ulaşıyor, bir sanatçımız sahnede alkış alıyorsa, bu birlikte verilen emeğin somut karşılığıdır"

Kamuda istihdam verileri

Bakan Göktaş, engellilerin istihdamına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Erişilebilirlik ve kapsayıcılık anlayışını sosyal politikalarımızın merkezine yerleştirdik. Engelli Hakları Ulusal Eylem Planımız kapsamında, her alanda somut ilerlemeler kaydettik. Bu kapsamda 2002’den bugüne kadar 82 bin 626 engellinin atamasıyla kamuda engelli istihdamında 15 kat artış sağladık. Bu sayının yüzde 16,2’si görme engelli bireylerden oluşuyor. Bu yıl şubat ayında da bin 573 engelli kardeşimizi daha kamu kurumlarına yerleştireceğiz. Bunun yanı sıra engelli bireylere yönelik hizmetlerimizi aile odaklı bir yaklaşımla güçlendirdik. Bugün 517 bin vatandaşımızı evde bakım yardımıyla ailesinin yanında sosyal çevresinden kopmadan destekliyoruz. Ayrıca, ülkemizin dört bir yanında gündüz hizmetlerini yaygınlaşmaya devam ediyoruz. 142 gündüzlü bakım ve rehabilitasyon merkezi ile engelli bireylerin öz bakım ve sosyal yaşam becerilerini geliştiriyoruz."

Rehabilitasyon, eğitim ve erişilebilirlik

Bakan Göktaş, Ankara ve İstanbul'daki özel rehabilitasyon merkezlerine değinerek, hizmetlerin hem yatılı hem gündüzlü olarak altı aylık dönemlerle sunulduğunu belirtti. "Bu merkezlerle, hem yatılı hem de gündüzlü bir şekilde 6 aylık dönemler halinde hizmet veriyoruz. Böylece Türkiye’nin her yerinden ihtiyaç duyan 15 yaş ve üzeri görme engelli bireylerin bağımsız yaşam becerilerini güçlendiriyoruz. Hayatlarını özgüvenle sürdürmeleri için sosyal, mesleki gelişimlerine yönelik eğitim ve rehberlik sunuyoruz. Aynı zamanda ailelere danışmanlık desteği veriyor, onları hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz."

Bakan ayrıca bilişim erişilebilirliğini önceliklendirdiklerini vurguladı: "Bunun için geçtiğimiz yıl iki ayrı Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayımlandı. Bu genelgelerle, engelli vatandaşlarımızın bilgiye, hizmete ve kamusal süreçlere güvenli erişimini kurumsal bir standart haline getirdik. Özellikle kamu kurumlarına ait web siteleri ile mobil uygulamalarda erişilebilirliği zorunlu kıldık. Görme engelli vatandaşlarımızın bağımsız ve güvenli hareket etmesini destekleyen ölçütleri netleştirdik. Komisyonlarımız; braille donanımlar, asansörlerde sesli anons, zıt renklendirme ve otobüslerde sesli bilgilendirme gibi standartların sahadaki uygulanmasını denetliyor."

Dijital hizmetler ve acil durum desteği

Bakan Göktaş, dijital uygulamalarla sunulan kolaylıklara da dikkat çekti: "Diğer bir yandan hayata geçirdiğimiz, Engelsiz Türkiye Mobil Uygulaması ile engelli kardeşlerimizin tüm kamu hizmetlerine kolayca ulaşmalarını sağlıyoruz. Bu uygulamada yer alan QR kodlu Dijital Engelli Kimlik Kartı ile pek çok işlemi kolaylaştırdık. Evde bakım aylığı ile diğer sosyal yardım ödemelerine ilişkin anlık bilgilendirmeleri vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Riskli hava şartları ve toplu taşıma gibi alanlarda günlük yaşamı destekleyen uyarı ve bildirimlerle hizmetlere erişimi hızlı hâle getirdik. Acil durumlarda, tek tuşla 112 araması, konum paylaşımı, sessiz acil çağrı, panik butonu ile güvenli bir destek sağlıyoruz. Tüm bu adımlar, dijital dönüşüm sürecinde engelli bireyleri merkeze alan ve hizmete erişimi kolaylaştıran güçlü politikaların bir göstergesidir"

Protokol ve kapanış

Konuşmaların ardından protokol anlaşması imzalandı ve etkinlik toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

