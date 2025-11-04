Mahkeme: Resen Atamalar Aile Bütünlüğünü Bozuyorsa Hukuka Aykırı

İzmir ve Tokat davalarında mahkemeler, aile bütünlüğünü bozacak resen atamaların yürütmesini durdurdu; norm kadro uygulamalarına sınırlama getirildi.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 18:41
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 18:41
Mahkeme: Resen Atamalar Aile Bütünlüğünü Bozuyorsa Hukuka Aykırı

Mahkeme, resen atamalarla aile bütünlüğünü korudu

Eğitimciler Birliği Sendikası’nın (Eğitim-Bir-Sen) İzmir ve Tokat’ta açtığı iki ayrı davada mahkemeler, norm kadro fazlası gerekçesiyle aile bütünlüğünü bozacak şekilde yapılan resen atamaların yürütmesini durdurdu.

İzmir davasında 120 kilometre vurgusu

İzmir 5. İdare Mahkemesi, ikamet ettiği ilçeden 120 kilometre uzaklıktaki başka bir ilçeye resen atanan öğretmen adına açılan davada, ölçülülük ilkesinin ihlal edildiğine hükmetti. Kararda, büyükşehir şartlarındaki ulaşım ve yaşam koşulları dikkate alınarak aile bütünlüğü ve ulaşım hususlarının göz önüne alınması gerektiği belirtildi. Mahkeme, öğretmen ve ailesi bakımından mağduriyet doğuracak ve kamu-birey menfaati dengesini bozacak nitelikteki resen atamanın hukuka aykırı olduğuna karar verdi.

Bölge idare mahkemesince de onanması halinde bu karar, resen atama suretiyle aile bütünlüğü bozulan ve ailesi ile işi arasında tercih yapmak zorunda bırakılan tüm norm kadro fazlası öğretmenler için emsal teşkil edecek.

Tokat davasında eşin zorunlu yer değiştirmesi dikkate alındı

Tokat’ta Eğitim-Bir-Sen tarafından açılan davada Tokat İdare Mahkemesi, eşi zorunlu yer değişikliğine tabi olan ve talebi bulunmayan öğretmenin, norm kadro fazlası gerekçesiyle resen başka yere atanmasına ilişkin işlemin yürütmesini durdurdu. Mahkeme, öğretmenin talebi dışında yapılan atamanın hukuki dayanağının bulunmadığı sonucuna vardı.

Hukuki dayanak ve anayasal yükümlülük

Kararlarda ayrıca, toplumun temeli olan ailenin korunmasının, huzur ve refahı için gerekli tedbirlerin alınmasının tüm kurumlar açısından anayasal bir yükümlülük olduğu vurgulandı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 72. maddesindeki aile birimini muhafaza etme hükmüne atıf yapılan kararda, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik’in 9. maddesi hatırlatıldı.

Yönetmelik kapsamında; mülki idare hizmetleri, jandarma hizmetleri, emniyet hizmetleri sınıfları ile subay, astsubay, hakim ve savcılar gibi zorunlu yer değiştirmeye tabi kamu görevlilerinin görev yerlerine memur olan eşin atamasında norm kadro sayılarına ilişkin hükümlerin uygulanamayacağına dikkat çekildi. Bu çerçevede idarenin, norm kadro fazlalığı nedeniyle zorunlu yer değiştirmeye tabi kamu görevlisinin eşini farklı bir yere atamasının hukuki dayanaktan yoksun olduğu ifade edildi.

EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI'NIN (EĞİTİM-BİR-SEN) İZMİR VE TOKAT’TA AÇTIĞI İKİ AYRI DAVADA...

EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI'NIN (EĞİTİM-BİR-SEN) İZMİR VE TOKAT’TA AÇTIĞI İKİ AYRI DAVADA MAHKEMELER, NORM KADRO FAZLASI ÖĞRETMENLERİN AİLE BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZACAK ŞEKİLDE BAŞKA İLÇELERE YAPILAN RESEN ATAMALARININ YÜRÜTMESİNİ DURDURDU.

İLGİLİ HABERLER

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Konak'ta Silahlı Saldırı: 1 Ağır Yaralı, Şüpheli Yakalandı
2
Aksaray'da Boşanma Sürecinde Eşinin Arabasının Camını Yumrukla Kırdı, KADES İhbarıyla Gözaltı
3
Bursa Mudanya'da Eski Eşini Markette Bıçakladı: Şüpheli Teslim Oldu
4
Aksaray'da Yayayı Kurtarmaya Çalışan Sürücü Parktaki Araçlara Çarptı: 2 Yaralı
5
Kastamonu'da Vali Dallı: "Uyuşturucu Mücadelesinde İhbar Hayati Önemde"
6
Nevşehir'de Lüks Araçla Drift Yapan Sürücüye 65 Bin 69 TL Ceza
7
Eğirdir'de motosiklet kazası: 22 yaşındaki Mert Candemir yaşamını yitirdi

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?