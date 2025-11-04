Mahkeme: Resen Atamalar Aile Bütünlüğünü Bozuyorsa Hukuka Aykırı

Mahkeme, resen atamalarla aile bütünlüğünü korudu

Eğitimciler Birliği Sendikası’nın (Eğitim-Bir-Sen) İzmir ve Tokat’ta açtığı iki ayrı davada mahkemeler, norm kadro fazlası gerekçesiyle aile bütünlüğünü bozacak şekilde yapılan resen atamaların yürütmesini durdurdu.

İzmir davasında 120 kilometre vurgusu

İzmir 5. İdare Mahkemesi, ikamet ettiği ilçeden 120 kilometre uzaklıktaki başka bir ilçeye resen atanan öğretmen adına açılan davada, ölçülülük ilkesinin ihlal edildiğine hükmetti. Kararda, büyükşehir şartlarındaki ulaşım ve yaşam koşulları dikkate alınarak aile bütünlüğü ve ulaşım hususlarının göz önüne alınması gerektiği belirtildi. Mahkeme, öğretmen ve ailesi bakımından mağduriyet doğuracak ve kamu-birey menfaati dengesini bozacak nitelikteki resen atamanın hukuka aykırı olduğuna karar verdi.

Bölge idare mahkemesince de onanması halinde bu karar, resen atama suretiyle aile bütünlüğü bozulan ve ailesi ile işi arasında tercih yapmak zorunda bırakılan tüm norm kadro fazlası öğretmenler için emsal teşkil edecek.

Tokat davasında eşin zorunlu yer değiştirmesi dikkate alındı

Tokat’ta Eğitim-Bir-Sen tarafından açılan davada Tokat İdare Mahkemesi, eşi zorunlu yer değişikliğine tabi olan ve talebi bulunmayan öğretmenin, norm kadro fazlası gerekçesiyle resen başka yere atanmasına ilişkin işlemin yürütmesini durdurdu. Mahkeme, öğretmenin talebi dışında yapılan atamanın hukuki dayanağının bulunmadığı sonucuna vardı.

Hukuki dayanak ve anayasal yükümlülük

Kararlarda ayrıca, toplumun temeli olan ailenin korunmasının, huzur ve refahı için gerekli tedbirlerin alınmasının tüm kurumlar açısından anayasal bir yükümlülük olduğu vurgulandı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 72. maddesindeki aile birimini muhafaza etme hükmüne atıf yapılan kararda, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik’in 9. maddesi hatırlatıldı.

Yönetmelik kapsamında; mülki idare hizmetleri, jandarma hizmetleri, emniyet hizmetleri sınıfları ile subay, astsubay, hakim ve savcılar gibi zorunlu yer değiştirmeye tabi kamu görevlilerinin görev yerlerine memur olan eşin atamasında norm kadro sayılarına ilişkin hükümlerin uygulanamayacağına dikkat çekildi. Bu çerçevede idarenin, norm kadro fazlalığı nedeniyle zorunlu yer değiştirmeye tabi kamu görevlisinin eşini farklı bir yere atamasının hukuki dayanaktan yoksun olduğu ifade edildi.

