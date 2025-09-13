Mahmud Abbas Amman'da Rutin Sağlık Kontrolünden Geçti
WAFA: Test sonuçları 'güven verici'
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas (87), Ürdün'ün başkenti Amman'daki Ürdün Hastanesi'nde bugün rutin sağlık testlerinden geçti.
Filistin'in resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas sağlık kontrollerinin ardından hastaneden ayrıldı.
Haberde, yapılan tetkiklerin sonuçlarının "güven verici" olduğu belirtildi; konuya ilişkin ayrıntı verilmedi.
Abbas'ın daha önce de Filistin dışındaki tıbbi testlerden geçtiği kaydedildi.