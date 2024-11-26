Mahmud Abbas'tan Gazze'ye Acil Ateşkes ve İnsani Yardım Çağrısı

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Kritik Açıklamalar
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bir yıldan uzun süredir devam eden İsrail saldırıları altında bulunan Gazze Şeridi için ateşkes ve bölgeye insani yardım girişinin sağlanmasının öncelikleri olduğunu vurguladı. Abbas, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, bu konuların çözüme kavuşturulmasının aciliyetine dikkat çekti.
Ateşkes ve İnsani Yardım Talebi
Abbas, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Gazze'deki insani durumun iyileştirilmesi için tüm imkanların seferber edilmesi gerektiğini belirtti. Aynı zamanda İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesi ve insani yardımın ulaştırılması ile ilgili çabaların artırılması gerektiğini ifade etti.
Filistin’in Hakları ve Birleşmiş Milletler Çağrısı
Abbas, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu ve Uluslararası Adalet Divanı (UAD) tarafından belirlenen kararların uygulanmasının önemine de değinerek, İsrail'in yerleşim yerleri kurma girişimlerine son verilmesini talep etti.
İnsani Durum ve Sivil Altyapının Tahribi
Ayrıca, Gazze halkına yardım ulaştırmada gösterilen çabanın önemini vurgulayan Abbas, Filistinlilerin toprakları ve Kudüs'teki kararlılıklarının artırılması gerektiğini dile getirdi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda yaklaşık 44 bin 249 Filistinli hayatını kaybetti Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da büyük zarar görmektedir. Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da büyük zarar görmektedir.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.