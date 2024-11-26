Mahmud Abbas'tan Gazze'ye Acil Ateşkes ve İnsani Yardım Çağrısı

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Kritik Açıklamalar

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bir yıldan uzun süredir devam eden İsrail saldırıları altında bulunan Gazze Şeridi için ateşkes ve bölgeye insani yardım girişinin sağlanmasının öncelikleri olduğunu vurguladı. Abbas, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, bu konuların çözüme kavuşturulmasının aciliyetine dikkat çekti.

Ateşkes ve İnsani Yardım Talebi

Abbas, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Gazze'deki insani durumun iyileştirilmesi için tüm imkanların seferber edilmesi gerektiğini belirtti. Aynı zamanda İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesi ve insani yardımın ulaştırılması ile ilgili çabaların artırılması gerektiğini ifade etti.

Filistin’in Hakları ve Birleşmiş Milletler Çağrısı

Abbas, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu ve Uluslararası Adalet Divanı (UAD) tarafından belirlenen kararların uygulanmasının önemine de değinerek, İsrail'in yerleşim yerleri kurma girişimlerine son verilmesini talep etti.

İnsani Durum ve Sivil Altyapının Tahribi