Mahmud Abbas'tan Zorla Yerinden Etme Planlarına Sert Yanıt

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bir kez daha Filistin halkını zorla topraklarından çıkarma çağrılarını ve planlarını reddetti. Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, Abbas, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bu görüşmede, Filistin halkının zorla yerinden edilmesinin reddedilmesi, acil insani yardımın ulaştırılması, Gazze Şeridi’nde ateşkesin sağlamlaştırılması, Filistin yönetiminin Gazze’de idareyi alması ve Gazze’nin yeniden imarı gibi konular vurgulandı.

Abbas, Macron’a, ülkesinin Filistin halkının yerlerinden edilmesine karşı tutumu ve iki devletli çözüme desteğinden dolayı teşekkür etti. Ayrıca, Fransa'nın Suudi Arabistan ile birlikte uluslararası barış konferansının düzenlenmesine katılmasının önemini vurguladı.

Bununla birlikte, Abbas, dün, Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da düzenlenen 38. Afrika Birliği Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, “Yeni bir Yüzyılın Anlaşmasını dayatmaya veya halkımızı yerinden etmeye inananlar hayal görüyor.” dedi.

Öte yandan, Al-Arabiya kanalının haberine göre, Suudi Arabistan ve Paris, haziran ayında Filistin sorununun çözümü için düzenlenecek uluslararası konferansa başkanlık edecek.

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Şubat’ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti. Trump, Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu belirterek, Gazze'deki Filistinlilerin, başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savundu. Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını iddia etti.