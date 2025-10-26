Mahmut Arıkan İzmir'de Kardeşlik Buluşmaları'na Katıldı

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan İzmir'de buluştu

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İzmir'de partisinin düzenlediği 'Kardeşlik Buluşmaları' programına katıldı. Etkinlik, Kültürpark'ta gerçekleştirildi ve Arıkan burada partililerle bir araya geldi.

Program akışı ve etkinlikler

Arıkan, programda partililerle birlikte halat çekme oyununda yarıştı ve denge oyununu izledi. Etkinlik sonunda partiye katılan yeni üyelere rozetleri takıldı.

Konuşmasından satır başları

Arıkan, Türkiye'nin farklı illerinde düzenledikleri Kardeşlik Buluşmalarına dikkat çekerek dünyanın zor bir süreçten geçtiğini söyledi. Konuşmasında bölgedeki gelişmelere ilişkin uyarılarda bulundu: "Bölgemizde oynanan oyunları hep beraber takip ediyoruz. Gerek Türkiyemizde gerek bölgemizde olağanüstü hadiseler cereyan ediyor. Siyonizm hiç olmadığı kadar hedefine yaklaşmış vaziyette. Yaklaşık 5 bin yıl boyunca ortaya koydukları hedefleri yerine getirebilmek için son dönemde çok daha hızlı hareket ediyorlar."

Arıkan, iktidar ve muhalefeti de eleştirdi: "Bugünkü ortama baktığımızda çok yoğun bir siyasi hava kirliliğiyle karşı karşıyayız. Türkiye siyasetinde aktör olduğunu iddia eden siyasi partilere baktığımızda topluma umut olamadıklarını görüyoruz. Tam tersi umut olması gereken adreslerin toplumu daha da fazla umutsuzluğa sevk ettiği bir tabloyla karşı karşıyayız. Niye? Maalesef siyasette partizanlık aklın önüne geçmiş vaziyette."

Sorunlara ilişkin çözüm önerilerini iki başlıkta özetledi: "Birincisi hukuku önceleyeceğiz, ikincisi Anayasa'ya uyacağız."

İsrail ve Gazze değerlendirmesi

Arıkan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına sert tepki gösterdi: "İsrail akreptir, akrep de sokmaktan vazgeçmez. Ne kadar imza atarsa atsın, ne kadar söz verirse versin Gazze'deki katliamın durmayacağını söyledik. Daha anlaşmanın mürekkebi kurumadan İsrail katliamını devam ettirdi, 134 ton bombayı Gazze'nin başına yağdırdı. Onlarca Gazzeliyi katletmeye devam etti. Yetinmedi şimdi de 'Batı Şeria'yı ilhak edeceğim' diyor. Sarı çizgiyi ileriye götürme açıklamaları yapıyor."

Etkinlik sonrası

Konuşmanın ardından Arıkan, partiye katılan yeni üyelere rozet taktı. Ayrıca program kapsamında 6. İzmir Kitap Fuarı'nı da ziyaret etti.

