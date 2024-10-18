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Mahmut Ustaosmanoğlu'nun Oğlu Abdullah Ustaosmanoğlu İçin Cenaze Töreni

Din alimi Mahmut Ustaosmanoğlu'nun oğlu Abdullah Ustaosmanoğlu, Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 14:44
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 14:44
Mahmut Ustaosmanoğlu'nun Oğlu Abdullah Ustaosmanoğlu İçin Cenaze Töreni

Abdullah Ustaosmanoğlu İçin Cenaze Töreni

İstanbul'da, tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında hayata veda eden din alimi Mahmut Ustaosmanoğlu'nun oğlu Abdullah Ustaosmanoğlu için Fatih Camisi'nde bir cenaze töreni gerçekleştirildi.

Aile ve Yakınları Taziyeleri Kabul Etti

Tören sırasında Ustaosmanoğlu'nun aile bireyleri ve yakınları, gelen taziyeleri kabul etti.

Cenaze Namazına Katılım Yoğundu

Cenaze namazı, İsmailağa Camisi'nin emekli imamlarından Ahmet Fikri Doğan tarafından öğle vakti kıldırıldı.

AK Parti İstanbul milletvekilleri Süleyman Soylu ve Hasan Turan, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ile birçok kişi bu törene katıldı.

Gazze İçin Gıyabi Cenaze Namazı

Fatih Camisi'nde ayrıca, Gazze'deki saldırıda hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı da kılındı.

Defin İşlemi

Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesi törenin ardından Sakızağacı Mezarlığı'na defnedildi.

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