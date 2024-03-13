Mahzen-11 Operasyonunda 3 Organize Suç Örgütü Çökertildi 18 Kişi Yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Manisa merkezli olarak İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Kocaeli, Antalya ve Balıkesir'de faaliyet gösteren 3 organize suç örgütüne yönelik operasyonların gerçekleştirildiğini açıkladı. Operasyonlar, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda yapıldı.





Şüphelilerin "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kara para aklama", "nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik" suçlarını işlediği belirlendi. Operasyonlar sonucunda Erdoğan Şener (Şenerler), Sadrettin Avcı (Avcılar) ve Fedai Karal'ın (Karallar) elebaşılığını yaptığı 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi ve elebaşları dahil 18 şüpheli yakalandı.



Operasyonda Ele Geçirilenler

Operasyonlar sırasında 7 ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği, 47 otomobil, 2 tekne, çekler, senetler, araç satış ve tapu sözleşmeleri ile büyük miktarda nakit para ve dijital materyaller ele geçirildi. Ayrıca, suçtan elde edildiği tespit edilen 2 milyar lira da operasyonlarla ortaya çıkarıldı.



Bakan Yerlikaya'dan Açıklama

Bakan Yerlikaya, suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacaklarını vurgulayarak, "Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız." dedi.