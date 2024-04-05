“Mahzen-25” operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Mahzen-25” operasyonlarda 11 kişi yakalandı. Operasyonlar, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Sultangazi ilçelerinde 12 ayrı iş yerine yönelik yapılan saldırılarla ilgili gerçekleştirildi.

Ekiplerin çalışması ile gerçekleşen “Mahzen-25” operasyonlarında 3 çalıntı motor, 8 ruhsatsız tabanca, 3 otomatik tabanca, 2 çelik yelek, 1 uzun namlulu silahın yanı sıra bir miktar satışa hazır halde olan uyuşturucu madde ele geçirildi.