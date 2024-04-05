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“Mahzen-25” operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı

İstanbul’da 1 hafta içinde 12 iş yerinin kurşunlanması nedeniyle başlatılan “Mahzen-25” isimli operasyon sonucunda, 11 şüphelinin yakalandığı duyuruldu.

Yayın Tarihi: 05.04.2024 10:18
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 10:18
“Mahzen-25” operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Mahzen-25” operasyonlarda 11 kişi yakalandı. Operasyonlar, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Sultangazi ilçelerinde 12 ayrı iş yerine yönelik yapılan saldırılarla ilgili gerçekleştirildi.

Ekiplerin çalışması ile gerçekleşen “Mahzen-25” operasyonlarında 3 çalıntı motor, 8 ruhsatsız tabanca, 3 otomatik tabanca, 2 çelik yelek, 1 uzun namlulu silahın yanı sıra bir miktar satışa hazır halde olan uyuşturucu madde ele geçirildi.

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