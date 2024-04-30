“Mahzen-35” operasyonlarında 6 suç örgütü çökertildi: Elebaşları dahil 46 kişiye gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya, Balıkesir, Mersin, Konya, Gaziantep ve Uşak illerinde gerçekleştirilen “Mahzen-35” operasyonlarında, 6 farklı organize suç örgütünün çökertilmiş olduğunu ve elebaşları il birlikte 46 kişinin yakalanmış olduğunu duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde yapılan operasyonlarda, tefecilik, silahlı saldırı, zorla el koyma, kumar oynatma, haksız kazanç, şantaj, uyuşturucu madde ve silah ticareti gibi pek çok suça bulaşmış 6 ayrı organize suç örgütünün çökertilmiş olduğu bilgisi verildi.

Elebaşlarının Engin Tartar, Mehmet Canbaz, Eyyüp Doğruer, Recep Örnek, Okday Gün, Erkan Saltık olduğu organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda, bu elebaşları da dahil 46 şüpheli yakalandı. Ayrıca operasyonlarda, çok sayıda silah, bir miktar uyuşturucu madde ve çok miktarda Türk Lirasına da el konuldu.