Başvuru tarihini kaçıran yandı! Tüm emeklilere bu miktar ödenecek

TEB'den Emeklilere Özel Promosyon Fırsatı!

Emekli maaş promosyonlarında heyecan devam ediyor! Bankalar, promosyon rakamlarını güncelledi ve milyonlarca emekli hangi bankadan ne kadar promosyon alacağını merak ediyor. Uzmanlar, emeklilerin tercihlerini, ATM ve şube erişimi gibi kriterlere göre yapmaları gerektiğini vurguluyorlar.

Kamu bankalarının promosyon rakamları 8 bin TL ile 12 bin TL arasında değişirken, özel bankalarda farklılık gösteriyor. Bu bağlamda, emeklilerin en çok merak ettiği bankalardan biri de TEB!

TEB Emekli Promosyonu 2024 Başvurusu

TEB'den emekli promosyonundan faydalanmak isteyenler için başvuru süreci oldukça basit. SGK veya Bağkur'dan emekli olacaklar, tercihlerini e-Devlet veya SGK Müdürlükleri aracılığıyla belirterek TEB emekli promosyonunu alabilirler. Emekli olanlar ve maaşını taşımak isteyenler, işlemlerini TEB şubeleri, CEPTETEB Mobil, Bireysel İnternet Şubesi veya e-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştirerek promosyonlarını alabilirler.

TEB Emekli Promosyonu 2024 Ne Kadar?

TEB, emekli maaşlarına göre değişen rakamlarla promosyon ödemesi yapıyor. İşte TEB emekli promosyonu 2024 rakamları:

- 0 - 10.000 TL: 5.000 TL

- 10.000 TL - 15.000 TL: 8.000 TL

- 15.000 TL - 20.000 TL: 10.000 TL

- 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

TEB emekli promosyonu, kurum bilgilerinin güncellenmesi sonrası takip eden ayın ilk emekli maaş ödemesi TEB hesabına yatırıldıktan sonra ortalama 3 iş günü içerisinde nakit olarak emeklilerin hesaplarına yatırılıyor.

TEB Emekli Bankacılığı Avantajları

TEB Emekli Bankacılığı, emeklilere özel birçok avantaj sunuyor. Özel sigorta paketleri, indirimli faiz oranlarıyla kredi kullanımı ve masrafsız bankacılık işlemleri gibi fırsatlar emeklilerin hayatını kolaylaştırıyor. TEB, emeklilerin finansal ihtiyaçlarına çözüm sunmaya devam ediyor!