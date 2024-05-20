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Emekli aylığını bu tarihlerde alanlar dikkat! 12.000 TL ödeme için onay çıktı

Gelen bir son dakika haberine göre 17, 18 ve 19 Mayıs'ta emekli maaşı alanlara büyük bir sürpriz var. Maaşın yanı sıra en az 12000TL ödenecek.

Yayın Tarihi: 20.05.2024 23:17
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 23:17
Emekli aylığını bu tarihlerde alanlar dikkat! 12.000 TL ödeme için onay çıktı

Milyonlarca emekli için büyük gün geliyor. Emeklilik ödemeleri mayıs ayında başlayacak. Emekliler maaş ödemelerini, emeklilik tahsis numarasının son rakamına göre IBAN numarası üzerinden alırlar. SSK ile Bağ-Kur emeklileri için 17-28 Mayıs 2024 tarihleri ​​arasında mayıs ayı ödeme tarihleri ​​açıklandı. Ancak bazı şaşırtıcı haberler de vardı.

Emeklilere maaşlarına ek ödeme müjdesi geldi. TBMM'nin onayıyla emeklinin IBAN numarasına en az 12.000 TL tutarında ek ödeme yapılacak. İşte emeklileri bekleyen yeni ödemeler ve detaylar..

SSK ve Bağkur emeklilerine yönelik son gelişmeler ortaya çıktı. Mayıs ayına ait emekli maaşı ödemeleri yarın başlayacak. Emekli maaşı tahsis numarasına göre ödemeler 28 Mayıs'a kadar devam edecek. Emeklilere de sürpriz bir haber var. Emeklilere ek ödemeler 17, 18 ve 19 Mayıs'ta yapılacak.

17, 18 ve 19 Mayıs'ta emekli maaşını alan SSK ile Bağ-Kur emeklilerine ek nakit sürprizi yapılacak. Milyonlarca emekli maaşlarına ek olarak ek ödeme alıyor. Ödemeyi yapan bankalar ise kamu bankalarıdır. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan yeni promosyon haberleri geldi. Üç kamu bankası emeklilere 12 bin TL'ye kadar tamamen ücretsiz ve geri ödemesiz destek sunuyor. Tek seferlik başvuru yeterlidir ve ödeme anında IBAN'ınıza aktarılacaktır.

Emekli aylığını bu tarihlerde alanlar dikkat! 12.000 TL ödeme için onay çıktı

"Hesabınıza en az 12.000 TL tutarında ek fon aktarılacaktır"

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank için yeni promosyon ücretleri Mart ayında belirlendi. Emekliler maaşlarına ek olarak en az 12.000 TL tutarında ek maaş alıyor. Emekli maaşını bir kamu bankasına aktarıp üç yıl süreyle oradan çekmeyi taahhüt eden kişiye derhal ek ödeme yapılacak. Tüm kamu bankaları açıklanan şartlarda fon kullandırmaktadır.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ile Halkbank’ın emekli promosyon kampanyalarından yararlanmak isteyen emekliler artık şubeye gitmeden destek alabilecek. Yani basit ve pratik başvuru seçenekleriyle kamu bankalarının fonlama ücretlerinden faydalanmak mümkün. Maaşınızı hemen Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'a aktarın, Mayıs ayı bitmeden cazip promosyonlardan ve anında iş fırsatlarından yararlanın.

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