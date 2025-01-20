Malatya Bakırcılar Çarşısı'na 13 Bin 600 Fore Kazık: 'Asrın İnşası'

Bakan Kurum, Malatya Bakırcılar Çarşısı'ndaki çalışmaları duyurarak, 13 bin 600 fore kazık çakıldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 11:03
Malatya Bakırcılar Çarşısı'na 13 Bin 600 Fore Kazık: 'Asrın İnşası'

Malatya Bakırcılar Çarşısı'nda Önemli Çalışmalar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya üzerinden Malatya Bakırcılar Çarşısı'nda gerçekleştirilen önemli çalışmalar hakkında bilgi verdi.

3 metre Aralıklarla Kazık Çakımı

Kurum, yaptığı paylaşımda, "Asrın inşasına yakışır bir mühendislik eseri Malatya Bakırcılar Çarşısı" ifadesine yer verdi. Emlak Konut eliyle yürütülen projede, çarşının sağlam bir temel kazanması için 3 metre aralıklarla 13 bin 600 fore kazık çakıldığını belirtti.

Proje Detayları ve Gelecekteki Hedefler

Kurum ayrıca, nitelikli mühendislik dolgusuyla kaplanan çarşının tamamlanmasının ardından, Malatya'nın kalbinde 3 bin 745 dükkan, 2 bin 106 ofis ve 559 konut ile bir yıldız gibi parlayacağını vurguladı.

Bu kapsamda, Malatya Bakırcılar Çarşısı'nın inşaat sürecinin önemli bir aşaması daha tamamlanmış oldu. Çarşı, kent ekonomisine büyük katkılar sağlayacak ve sosyal yaşamı canlandıracaktır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya Bakırcılar Çarşısı'nda Emlak...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya Bakırcılar Çarşısı'nda Emlak Konut tarafından yapılan çalışmalara ilişkin paylaşımda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya Bakırcılar Çarşısı'nda Emlak...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya Bakırcılar Çarşısı'nda Emlak Konut tarafından yapılan çalışmalara ilişkin paylaşımda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Emekliler için Elektrik Faturası Müjdesi: O Bedel Ödenmeyecek

Yeni Yılda Araç Sahibi Olmanın Yolu: 19.861 TL Aylık Taksitle Renault Megane Sedan!

Halkbank'tan Esnafa Yüzde 50 Kredi İndirimi Müjdesi!

Kızılay'dan Kış Desteği: 500 Bin Aileye Ulaşılacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş'ta 642 Cep Telefonu Hırsızlığı: 3 Şüpheli Tutuklandı
2
Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Sarıca, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında
3
Wisconsin'de Genç, TikTok Yasaklarına Tepki Olarak Binayı Ateşe Verdi
4
Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 20 Şüpheli Yakalandı
5
TİKA, Kolombiya'da Sel Felaketinden Etkilenen 8,500 Kişiye Yardım Ulaştırdı
6
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın Hakkında Adli Kontrol Talebi
7
Libya Ekonomi Bakanı: Türkiye Ticari Olarak Birinci Ortağımız

Kızılay'dan Kış Desteği: 500 Bin Aileye Ulaşılacak!

Ziraat Bankası'ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: 1 Milyon TL 120 Ay Vadede

17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı

Ailelere 545.000 TL Destek: Faizsiz Kredi ve Çocuk Yardımları

Evde Çalışanlara Müjde: '10 Gün Kuralı' ile Emeklilik Artık Daha Yakın!

Milli Emlak'tan 84 Ay Vadeli Arsa Satışları Başladı!

Emekliler için Elektrik Faturası Müjdesi: O Bedel Ödenmeyecek

TOKİ'den 2025 İçin Yeni Taksit Zam Oranları: Yüzde 19,31 ve 7,56

Gaziantep'te Öğrencilere Nakdi Destek: 10.000 TL-15.000 TL Destek Verilecek!

Borcu Olanlar İçin Fırsat! 50.000 TL'de Kredi Faizleri Düştü

Yeni Yılda Araç Sahibi Olmanın Yolu: 19.861 TL Aylık Taksitle Renault Megane Sedan!

Halkbank'tan Esnafa Yüzde 50 Kredi İndirimi Müjdesi!