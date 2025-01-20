Malatya Bakırcılar Çarşısı'na 13 Bin 600 Fore Kazık: 'Asrın İnşası'

Malatya Bakırcılar Çarşısı'nda Önemli Çalışmalar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya üzerinden Malatya Bakırcılar Çarşısı'nda gerçekleştirilen önemli çalışmalar hakkında bilgi verdi.

3 metre Aralıklarla Kazık Çakımı

Kurum, yaptığı paylaşımda, "Asrın inşasına yakışır bir mühendislik eseri Malatya Bakırcılar Çarşısı" ifadesine yer verdi. Emlak Konut eliyle yürütülen projede, çarşının sağlam bir temel kazanması için 3 metre aralıklarla 13 bin 600 fore kazık çakıldığını belirtti.

Proje Detayları ve Gelecekteki Hedefler

Kurum ayrıca, nitelikli mühendislik dolgusuyla kaplanan çarşının tamamlanmasının ardından, Malatya'nın kalbinde 3 bin 745 dükkan, 2 bin 106 ofis ve 559 konut ile bir yıldız gibi parlayacağını vurguladı.

Bu kapsamda, Malatya Bakırcılar Çarşısı'nın inşaat sürecinin önemli bir aşaması daha tamamlanmış oldu. Çarşı, kent ekonomisine büyük katkılar sağlayacak ve sosyal yaşamı canlandıracaktır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya Bakırcılar Çarşısı'nda Emlak Konut tarafından yapılan çalışmalara ilişkin paylaşımda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya Bakırcılar Çarşısı'nda Emlak Konut tarafından yapılan çalışmalara ilişkin paylaşımda bulundu.