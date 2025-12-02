Malatya'da 34 Yıl 4 Ay 12 Gün Kesinleşmiş Hapis Cezalı E.T. Yakalandı

Emniyetin çalışması sonucu aranan şahıs ele geçirildi

Malatya'da polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, 34 yıl 4 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.T. yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan tespitlerde, 2007 yılında Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen olayda bir kişiyi öldürdüğü ve 'Kasten Öldürme' suçundan cezasının kesinleştiği belirlenen E.T.'nin yakalanmasına karar verildi.

Operasyonla gözaltına alınan E.T., işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

MALATYA’DA 34 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI