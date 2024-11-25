Malatya'da 4,6 Büyüklüğünde Deprem: Doğanşehir İlçesi Sarsıldı

Malatya'da 4,6 Büyüklüğünde Deprem

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, deprem saat 20.20'de meydana geldi.

Depremin merkez üssü Doğanşehir olarak belirlenirken, sarsıntının derinliği 9,75 kilometre olarak kaydedildi. Bu durum, depremin yerel halk üzerinde oluşturduğu etkileri artırdı.

AFAD, depremle ilgili gelişmeleri takip ettiklerini belirterek, güvenlik tedbirlerinin alındığını açıkladı. Olası hasar ve etkilere karşı vatandaşlar dikkatli olmaya çağrıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya Doğanşehir merkezli deprem Adıyaman merkezi ve ilçelerinde de hissedildi. Paniğe kapılan bazı vatandaşlar sokaklara çıktı.