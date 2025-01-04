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Malatya'da 4 Büyüklüğünde Deprem: Olumsuz Durum Bildirilmedi

Malatya'nın Darende ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vali Seddar Yavuz, olumsuz bir durum bildirilmediğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 11:18
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 11:18
Malatya'da 4 Büyüklüğünde Deprem: Olumsuz Durum Bildirilmedi

Malatya'nın Darende İlçesinde Deprem Meydana Geldi

Malatya Valisi Seddar Yavuz, bu sabah Darende ilçesinde saat 10.35'te meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamalarda bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, depremin derinliği 10,43 kilometre olarak tespit edildi.

Vali Yavuz, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Darende ilçemizde meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki depremde olumsuz bir durum ihbarı alınmamış olup, depremden etkilenen hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum," ifadelerini kullandı.

Yetkililer, depremin ardından bölgede her hangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını ve gerekli açıklamaların yapılmaya devam edeceğini belirtti.

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