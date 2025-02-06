Malatya'da 6 Şubat Depremleri İçin Anma Töreni Düzenlendi

Malatya'da Depremlerde Hayatını Kaybedenler Anıldı

Malatya'da, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için bir anma programı gerçekleştirildi. Anma etkinliği, Hakimbey Apartmanı'nda 78 kişinin, Hayat Sitesi'nde ise 17 kişinin yaşamını yitirdiği alanlarda düzenlendi.

Meşalelerle Anma Töreni

Hayat Sitesi'nde toplanan bir grup, meşale yakarak alana karanfil bıraktı ve hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu. Bu duygusal anma sırasında, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe de bir konuşma gerçekleştirdi. Karatepe, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini vurgulayarak, "Ülkemizin deprem ülkesi olduğu belli, her tarafımız fay hatlarıyla dolu," ifadelerini kullandı.

Malatya'nın Durumu ve Mahkeme Süreci

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise Malatya'nın deprem felaketinden ciddi şekilde etkilendiğini belirtti. Ağbaba, “Depremlerden en çok etkilenen ikinci il Malatya. Şehir merkezimiz adeta yerle bir oldu,” diyerek yaşanan yıkımı dile getirdi.

Etkinlikte bulunanlar, hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak amacıyla konuşmalarının ardından, enkaz alanına karanfil bıraktı.

Hakimbey Apartmanı'nda Acı Anlar

Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan Hakimbey Apartmanı’nda yakınlarını kaybedenler de bir araya geldi. Depremin meydana geldiği saat olan 04:17'yi beklerken, kaybettikleri 78 kişi için dua ettiler. Milli basketbolcu Nilay Aydoğan'ın ağabeyi Ömer Berkay Aydoğan, yaşadıkları acıyı dile getirerek, mahkeme sürecinin devam ettiğini belirtti.

Berkay Aydoğan, “Bütün Malatya halkını o gün 3. Ağır Ceza Mahkemesine bekliyoruz. Bize destek olmalarını istiyoruz. Sesimizi duyurmak istiyoruz,” şeklinde konuştu.

Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için anma programı düzenlendi. Depremlerde 78 kişinin hayatını kaybettiği Hakimbey Apartmanı'nın bulunduğu Mehmet Buyruk Caddesi'ne gelen katılımcılar yakınlarını andı.

Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için anma programı düzenlendi. Depremlerde 78 kişinin hayatını kaybettiği Hakimbey Apartmanı'nın bulunduğu Mehmet Buyruk Caddesi'ne gelen katılımcılar yakınlarını andı.