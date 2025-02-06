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Malatya'da 6 Şubat Depremlerinde Hayatını Kaybedenler Anıldı

Malatya'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler, protokol üyeleriyle birlikte anıldı ve karanfil bırakıldı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 10:24
Malatya'da 6 Şubat Depremlerinde Hayatını Kaybedenler Anıldı

Malatya'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda yaşamını yitirenler için anlam dolu bir anma programı gerçekleştirildi.

Programa; Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer ve diğer protokol üyeleri katıldı. Anma etkinliği, depremin yıkıcı etkisini hissettiren Hakimbey Apartmanı'nın alanında yapıldı.

Kur'an-ı Kerim okunan programda, hayatını kaybeden 78 kişi için dua edildi. Protokol üyeleri, depremzedelere saygı göstermek amacıyla apartmanın alanına karanfiller bıraktı.

Etkinliğin ardından, Vali Seddar Yavuz, Çamurlu Mahallesi'ndeki deprem konutları alanında incelemelerde bulundu. Yavuz, kentte yaklaşık 80 bin hak sahibi bulunduğunu ve bu hak sahiplerinden 26 bin 305 konutun anahtarını teslim ettiklerini açıkladı.

Yavuz, depremin ardından yaşanan dayanışma ve birlikteliğin önemine değinerek, "İnşallah bu yıl içinde imar ve inşa faaliyetlerimizi sonuçlandıracağız. Depremzedelere her ay kura çekerek yeni konutlarını teslim etmeye devam ediyoruz," dedi. Ayrıca, şehir merkezindeki rezerv alanlarda ve 930 lokasyon da kırsalda toplu konut inşaatlarının hızla sürdüğünü belirtti. Kırsal konutların büyük kısmının ise Mayıs ayı sonuna kadar teslim edileceği müjdesini verdi.

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