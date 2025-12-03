Malatya'da 61 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu

Battalgazi Fırat Mahallesi'nde meydana gelen olay

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Fırat Mahallesi Felah Sokak'ta bulunan bir apartmanda, 61 yaşındaki Halime D. evinde ölü olarak bulundu.

Olay, saat 15.00 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre uzun süre odasından çıkmayan Halime D.'yi kontrol etmek isteyen çocukları, annelerinin hareketsiz yattığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Halime D.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cenaze, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

