Malatya'da Arıtılan Atık Su Tarıma "Can Suyu" Oluyor

Malatya'da 2004'te kurulan İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, 21 yılda bölge su kaynaklarını korurken tarıma destek sağlama hedefiyle öne çıkıyor.

Tesis, 2 bin dönüm alanda hizmet veriyor. Kurulu kapasitesi kış aylarında günlük 80 bin, yaz aylarında ise yaklaşık 150 bin metreküp olarak belirtiliyor. Merkez Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerindeki evsel kanalizasyon atıkları burada arıtılıyor.

Arıtılan atık suların Karakaya Barajı'na deşarj edilmesiyle hem çevre kirliliğinin önüne geçiliyor hem de bölgedeki yaklaşık 5 bin dönüm arazinin tarımsal sulama ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

21 yılda yaklaşık 800 milyon metreküp su arıtıldı

21 yılda yaklaşık 800 milyon metreküp su arıtıldığını vurgulayan Malatya Arıtma Tesisleri Daire Başkanı Faik Dinçer Erkan, AA muhabirine şunları söyledi:

"Amacımız Battalgazi ve Yeşilyurt merkez ilçelerimizin atık sularını arıtmaktır. Yıllık ortalama 40-50 milyon metreküp arasında bir atık suyu arıtarak Karakaya Barajı'na deşarj etmekteyiz. Hem baraj ekosistemini hem de çevreyi atık sulardan korumaktayız. Son 21 yılda yaklaşık 800 milyon metreküp su arıtılmıştır. Bölge anlamında da kapasitesi yüksek tesislerden bir tanesidir. Tesisimiz enerjisini şebekeden almakta olup kurmuş olduğumuz güneş enerji santralleriyle iç tüketimini gerçekleştirmektedir. Sıfır atık bir tesis olma yolunda ilerliyoruz. Başvurusunu yaptığımız güneş enerji santralleri projelerimiz var."

Kapasite, tarımsal potansiyel ve enerji çalışmaları

Erkan, tesisin kapasitesine ve tarımsal kullanım potansiyeline ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Tesisin 1 milyon nüfusa eş değer kapasitesi var. Tesisimizde yaz kış farklılık göstermekle beraber kışın günde 150 bine yaklaşık metreküp, yazın ise 80 bin metreküp arasında değişmektedir. Ayda 3 milyon 600 bin metreküp, yılda ise 50 milyon metreküp su arıtımını gerçekleştiriyoruz. Tesisin kapasitesi günlük 135 bin metreküp suyu tam kapasite arıtacak şekilde. Boran ve Toygar mahallelerinde yaklaşık 5 bin dönüm alanda tarımsal sulama potansiyeli ve yaklaşık 350 çiftçinin sulamasının da kullanılması gündemde. Tesisimizde elektrik tüketimimiz yüksek seviyede, güneş enerji santrallerini devreye aldık. Tesisin yıllık yüzde 15'ini karşılıyoruz. Amacımız GES'in kapasitesini artırıp nötr enerji haline getirebilmektir."

Malatya'daki tesis, hem baraj ekosisteminin korunmasına katkı sağlıyor hem de arıtılmış suyla bölge tarımına destek vererek su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına örnek oluyor.