Malatya'da Ayşenur Ezgi Eygi İçin Gıyabi Cenaze Namazı

Malatya'da Gıyabi Cenaze Namazı Düzenlendi

Malatya'da, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi için gıyabi cenaze namazı icra edildi. Kernek Karagözlüler Camisi'nde gerçekleşen namaz öncesi Kudüs Kardeşlik Platformu'ndan Hüseyin Söylemez, basın açıklaması yaparak, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına dikkat çekti.

İsrail'in Saldırıları ve Eygi'nin Anısı

Söylemez, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İsrail, Filistin'de yaşlılardan kadınlara, çocuklardan sivillere kadar birçok masum insanı hedef alıyor. 7 Ekim tarihinden itibaren 41 bin Filistinli şehit oldu ve 95 binden fazla kişi yaralandı. Filistin'e destek verenler de bu saldırılardan kaçamamaktadır. İşgal altında Filistin'e destek vermek için bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, işgalci askerlerin açtığı ateşle şehit oldu. Eygi, onurlu mücadelesiyle hep hatırlanacaktır."

Cami avlusunda düzenlenen gıyabi cenaze namazında, Eygi için dualar edildi. Namazın ardından, Kudüs Kardeşlik Platformu üyeleri, ellerinde pankartlarla Kanalboyu Caddesi'nde yürüyüş gerçekleştirerek İsrail saldırılarını kınadı. Yürüyüş, Kernek Meydanı'nda son buldu.