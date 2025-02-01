Malatya'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı, 3 Gözaltı

Malatya'da bir bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı ve 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayın detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 23:16
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 23:16
Malatya'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı, 3 Gözaltı

Malatya'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Küçük Mustafa Paşa Mahallesi'nde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay sonrasında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tartışmanın Sebebi Henüz Bilinmiyor

Edinilen bilgilere göre, Z.K, P.A. ve B.Ö isimli şahıslar ile P.K ve S.K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile birlikte Z.K. ve P.A. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay Yerine Hızla Müdahale

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gözaltılar Gerçekleşti

Olayın ardından B.Ö, P.K. ve S.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.

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