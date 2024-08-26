Malatya'da Bıçaklı Kavga: Bir Yaralı

Malatya'da Bıçaklı Kavga Olayı

Malatya'nın Yakınca Mahallesi'nde, Oğuz Kaan Caddesi'nde iki kişi arasında meydana gelen bıçaklı kavga, kentte büyük yankı uyandırdı.

Tartışma Kavga Haline Dönüştü

Olay, B.A. ve E.K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan bir tartışma ile başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, bıçakla yaralanan B.A, çevredeki vatandaşlar tarafından hemen ambulansa alınarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı Durumu Ciddi

B.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Olayın ardından kaçan E.K. için polis ekipleri geniş çaplı bir arama başlattı.