Malatya'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Genç Hastaneye Kaldırıldı

Malatya'da Serinlemek İsterken Tehlikeli Anlar
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, serinlemek için Beylerderesi Baraj Göleti'ne ayaklarını sokan Kenan Ak, dengesini kaybederek gölete düştü. Genç, kısa bir süre içerisinde akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı
Olayın ardından, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucunda, Kenan Ak baygın bir şekilde sudan çıkarıldı.
Hastaneye Kaldırıldı
Kurtarılan genç, Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi. Yapılan değerlendirmelerde, Ak’ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.