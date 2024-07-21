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Malatya'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Genç Hastaneye Kaldırıldı

Malatya'da baraj göletine düşen genç, sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 21.07.2024 20:36
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 20:36
Malatya'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Genç Hastaneye Kaldırıldı

Malatya'da Serinlemek İsterken Tehlikeli Anlar

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, serinlemek için Beylerderesi Baraj Göleti'ne ayaklarını sokan Kenan Ak, dengesini kaybederek gölete düştü. Genç, kısa bir süre içerisinde akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

Olayın ardından, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucunda, Kenan Ak baygın bir şekilde sudan çıkarıldı.

Hastaneye Kaldırıldı

Kurtarılan genç, Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi. Yapılan değerlendirmelerde, Ak’ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

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