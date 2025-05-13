Malatya'da Çocuk Üniversitesi Bilim Şenliği Coşkusu

Malatya'da Çocuk Üniversitesi Bilim Şenliği Başladı

Malatya'daki İnönü Üniversitesi, 50. yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde birbirinden eğlenceli ve öğretici Çocuk Üniversitesi Bilim Şenliği'ni hayata geçirdi. Etkinlik, üniversitenin Eğitim Fakültesi binasında, Çocuk Üniversitesi ve Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleşiyor.

Şenliğin açılışında konuşan Çocuk Üniversitesi Müdürü Prof. Dr. Cihat Yaşaroğlu, etkinliğin yarın sona ereceğini belirtti ve çocukların bilimle günlük hayat arasında köprü kurmalarını amaçladıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından, İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Bulut ve Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Gültek, fizik ve kimya alanında çeşitli deneyler gerçekleştirdi. Bu deneyler, katılımcı çocuklar tarafından ilgiyle izlenirken, dikkat ve refleks geliştirici cihazların deneme fırsatı da sunuldu.

Etkinlikte, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Altay, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Necati Çobanoğlu, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler ve birçok çocuk katıldı.

Malatya'daki İnönü Üniversitesinin 50. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Çocuk Üniversitesi Bilim Şenliği düzenlendi.

Malatya'daki İnönü Üniversitesinin 50. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Çocuk Üniversitesi Bilim Şenliği düzenlendi.