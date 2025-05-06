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Malatya'da Deprem Konutları Yapımı Devam Ediyor: 27 Bin Konut Teslim Edildi

Malatya'da deprem sonrası inşası süren 27 bin konut, hak sahiplerine teslim edildi. 73 alanda çalışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 06.05.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 06.05.2025 11:06
Malatya'da Deprem Konutları Yapımı Devam Ediyor: 27 Bin Konut Teslim Edildi

Malatya'da Deprem Konutları Hızla Yükseliyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'da, yaklaşık 27 bin konut hak sahiplerine teslim edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent merkezinde 73'ü rezerv alan olmak üzere toplam 78 alanda konut yapımının sürdüğünü açıkladı.

Deprem Sonrası İnşaat Alanı

Başkan Er, Malatya'nın adeta bir şantiyeye dönüştüğünü belirterek, "Yaklaşık 80 bin hak sahibimiz olmasına rağmen, 98 bin konut ve iş yeri olmak üzere bağımsız bölümün ihalesi gerçekleştirilmiş durumda. Allah’ın izniyle 2025 sonunda tüm iş yerleri ve konutları hak sahiplerine teslim etmiş olacağız. Şu ana kadar yaklaşık 27 bin konutu teslim ettik," dedi.

Kira Problemi İçin Çözümler Geliştiriliyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, kiracıları da düşündüklerini belirtti. Seçim döneminde kiracılara 15 bin konut vaadinde bulunduklarını anımsatan Er, "TOKİ ile bu konuda görüşmelerimiz sürüyor. Ayrıca sosyal konut projelerimiz de olacak. Hak sahiplerine yönelik deprem konutlarını tamamladıktan sonra, alt gelir grubuna yönelik sosyal konutların inşasına da başlayacağız," ifadesini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'da yaklaşık 27...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'da yaklaşık 27 bin konut, hak sahiplerine teslim edildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'da yaklaşık 27...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'da yaklaşık 27 bin konut, hak sahiplerine teslim edildi.

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