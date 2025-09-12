Malatya'da Deprem Sonrası Kalıcı Konutlar Hızla Tamamlanıyor

Vali Seddar Yavuz: "Güvenli, konforlu yeni bir Malatya inşa ediyoruz"

Vali Seddar Yavuz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen kentte, 66 rezerv alandaki konutların tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Yavuz, Battalgazi ilçesi Göztepe ve Tandoğan mahallelerini kapsayan 39. Bölge Rezerv Alandaki örnek daireleri inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

İncelemenin ardından Yavuz, bu rezerv alanda 662 konut, 62 iş yeri, 1 fırın ile 1 taziyeevi bulunduğunu belirtti.

Deprem konutlarının yapım sürecinin hız kesmeden devam ettiğini anlatan Yavuz, "Göztepe ve Tandoğan'ı kapsayan rezerv alanda, bir yılı dolmadan tahliye, yıkım ve yapımı tamamladık. Hemşehrilerimizi hayal ettikleri konutlara kavuşturuyoruz. Rezerv alanlar tamamlandıkça, kurayla sıcak yuvalarına taşınacaklar. Güvenli, konforlu yeni bir Malatya inşa ediyoruz. Tüm Malatya'da 'iyi ki' dedirtecek bir şehir ortaya çıkacak." dedi.

Yavuz, sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın desteğiyle yürütüldüğünü hatırlattı ve milletvekilleri, belediyeler ile muhtarların koordinasyonunun önemine işaret etti.

Devletin depremden itibaren merhametle hareket ettiğini vurgulayan Yavuz, "Devletimiz güçlüdür, kimseyi kimsesiz bırakmamıştır. Kardeşlerimizin elini sımsıkı tutmuş, şefkatle kucaklamıştır. Hayırlı olsun." diye konuştu.

