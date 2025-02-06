Malatya'da Depremde Hayatını Kaybedenler Anısına Anma Yürüyüşü Düzenlendi

Malatya'da Depremde Hayatını Kaybedenler Anısına Yürüyüş Düzenlendi

Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılında, yaşamını yitirenler anısına duygusal bir yürüyüş gerçekleştirildi. Malatya 6 Şubat Platformu tarafından organize edilen etkinlik, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler sonrası yaşanan kayıpları anmaya yönelikti.

Etkinliğe katılanlar, meşale ve dövizlerle 100. Yıl Kavşağı'ndan Emeksiz Alt Geçidi'ne kadar yürüyerek, depremde hayatını kaybedenlerin anısını yaşattılar.

Yürüyüşe, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da katılarak destek verdi. Katılımcılar, duygu dolu anlar yaşarken, kayıplarını unutmamak için bir kez daha toplandılar.

Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılında, yaşamını yitirenler anısına yürüyüş düzenlendi.