DOLAR
35,88 0,01%
EURO
37,34 -0,02%
ALTIN
3.291,94 0,4%
BITCOIN
3.461.875,6 1,06%

Malatya'da Depremde Hayatını Kaybedenler Anısına Anma Yürüyüşü Düzenlendi

Malatya'da 6 Şubat 2023 depremlerinde kaybedilenler için anma yürüyüşü yapıldı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 20:57
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 21:02
Malatya'da Depremde Hayatını Kaybedenler Anısına Anma Yürüyüşü Düzenlendi

Malatya'da Depremde Hayatını Kaybedenler Anısına Yürüyüş Düzenlendi

Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılında, yaşamını yitirenler anısına duygusal bir yürüyüş gerçekleştirildi. Malatya 6 Şubat Platformu tarafından organize edilen etkinlik, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler sonrası yaşanan kayıpları anmaya yönelikti.

Etkinliğe katılanlar, meşale ve dövizlerle 100. Yıl Kavşağı'ndan Emeksiz Alt Geçidi'ne kadar yürüyerek, depremde hayatını kaybedenlerin anısını yaşattılar.

Yürüyüşe, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da katılarak destek verdi. Katılımcılar, duygu dolu anlar yaşarken, kayıplarını unutmamak için bir kez daha toplandılar.

Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılında, yaşamını yitirenler anısına yürüyüş...

Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılında, yaşamını yitirenler anısına yürüyüş düzenlendi.

İLGİLİ HABERLER

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
2
Sakarya'da Kar Nedeniyle 25 Araç Kurtarıldı
3
Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Gözaltı ve 12 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
4
Polonya Cumhurbaşkanı Duda: AB, Seçimlere Müdahale Edebilir
5
Kocaeli'de Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara Verildi
6
Düzce'de Kar Sebebiyle Eğitime Ara Verildi
7
Niğde'de 79 Köy Yolu Kar Sebebiyle Kapanırken, Ulaşım Yeniden Sağlandı

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!