Malatya'da Depremden Sonra Yeraltı Suları Sulamada Değerlendirilecek

Malatya'dan Sulama İçin Yenilikçi Proje

Malatya, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından yeni bir çevresel projeye imza atıyor. Depremler sonrasında yapımına başlanan inşaat alanlarından çıkan yer altı suları, bitki ve ağaçlara "can suyu" olma yolunda biriktirilecek.

Depremin Ardından Yeniden Yapılanma Çabaları

7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, Malatya'da önemli yıkımlara yol açtı. Kent merkezinde çok sayıda iş yeri yıkılırken, ağır hasar gören yapılar arasında Bakırcılar Çarşısı, Şire Pazarı gibi önemli bölgeler de bulunuyor. Yıkılan bölgelerin ardından kalıcı çarşılar oluşturmak için çalışmalar hız kazandı.

Yeraltı Sularının Kullanımı İçin Proje Hazırlandı

Mülklerin temel atımı sırasında ortaya çıkan yeraltı sularının, etkili bir şekilde kullanılması için yeni projeler üretildi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, yer altı suyu projeleri hakkında bilgi verdi. Er, "Çarşı Projesi'ni ihya ederken çok ciddi şekilde yer altı suyu çıkmaya başladı" dedi.

Bölgedeki yağmur suyu kanalının uzunluğunun şu anda 6 kilometre olduğunu belirten Başkan Er, "Bu hattı kullanarak inşaat alanlarından çıkan suları, çevre yolunun altından deşarj ederek Çarmuzu Deresi'ne aktaracağız. Bu suları, sulama suyunda kullanacağız. TOKİ ve MASKİ iş birliği ile Malatya'mız için son derece önemli bir projeye imza atmış olacağız" diye ekledi.

Sonuç olarak, bu yeni proje ile birlikte şehirde toplamda 12 kilometre uzunluğunda bir yağmur ve yer altı suyu projesi hayata geçirilmiş olacak.

Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra yapımına başlanan inşaat alanlarından çıkan yer altı suları biriktirilerek bitki ve ağaçlara "can suyu" olacak.

Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra yapımına başlanan inşaat alanlarından çıkan yer altı suları biriktirilerek bitki ve ağaçlara "can suyu" olacak.