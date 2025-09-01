Malatya'da Depremzede Sanayi Esnafı İçin 714 Dükkanın İnşası Tamamlandı

Altay Kışlası'nda birinci etap sona erdi; ikinci etapta 192 dükkan planlanıyor

Malatya'da 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerde iş yerleri yıkılan veya ağır hasar gören sanayi esnafı için yapılan 714 dükkanın inşaatı tamamlandı.

Kentte TOKİ Başkanlığı, Emlak Konut GYO, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve İller Bankası iş birliğiyle deprem konutu ve iş yerlerinin inşası sürüyor.

Yeşilyurt ilçesindeki Altay Kışlası'nda depremzede sanayi esnafı için yapılan dükkânlardaki çalışmalar tamamlandı. Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, birinci etap olarak planlanan 714 dükkanın inşasını tamamladıklarını ve ikinci etapta 192 dükkan daha inşa etmeyi planladıklarını bildirdi.

Vali Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a katkılarından dolayı teşekkür ederek, esnafın en kısa sürede yeni iş yerlerine taşınmasını hedeflediklerini vurguladı.

