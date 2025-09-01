DOLAR
41,12 0,15%
EURO
48,25 -0,21%
ALTIN
4.609,31 -1,02%
BITCOIN
4.443.266,72 0,96%

Malatya'da Depremzede Sanayi Esnafı İçin 714 Dükkanın İnşası Tamamlandı

Malatya'da 6 Şubat 2023 depremlerinde iş yeri kaybeden sanayi esnafı için Altay Kışlası'nda yapılan 714 dükkanın inşası tamamlandı; ikinci etapta 192 dükkan planlanıyor.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 09:00
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 09:02
Malatya'da Depremzede Sanayi Esnafı İçin 714 Dükkanın İnşası Tamamlandı

Malatya'da Depremzede Sanayi Esnafı İçin 714 Dükkanın İnşası Tamamlandı

Altay Kışlası'nda birinci etap sona erdi; ikinci etapta 192 dükkan planlanıyor

Malatya'da 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerde iş yerleri yıkılan veya ağır hasar gören sanayi esnafı için yapılan 714 dükkanın inşaatı tamamlandı.

Kentte TOKİ Başkanlığı, Emlak Konut GYO, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve İller Bankası iş birliğiyle deprem konutu ve iş yerlerinin inşası sürüyor.

Yeşilyurt ilçesindeki Altay Kışlası'nda depremzede sanayi esnafı için yapılan dükkânlardaki çalışmalar tamamlandı. Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, birinci etap olarak planlanan 714 dükkanın inşasını tamamladıklarını ve ikinci etapta 192 dükkan daha inşa etmeyi planladıklarını bildirdi.

Vali Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a katkılarından dolayı teşekkür ederek, esnafın en kısa sürede yeni iş yerlerine taşınmasını hedeflediklerini vurguladı.

Malatya'da 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde iş yerleri yıkılan veya ağır hasar...

Malatya'da 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde iş yerleri yıkılan veya ağır hasar alan sanayi esnafı için yapılan 714 dükkanın inşaatı tamamlandı.

Malatya'da 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde iş yerleri yıkılan veya ağır hasar...

İLGİLİ HABERLER

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eda Nur Kaplan ile Canlandırmalı Eğitim Modellemesi
2
Samsunlu Balıkçılar 'Vira Bismillah' Diyerek 2025-2026 Av Sezonunu Açtı
3
TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?
4
Tekirdağ'da Feci Kaza: Pikaba Arkadan Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
5
Kastamonu'da 7 Gündür Kayıp Olan Ömer Doğancıoğlu İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
6
Türkiye Ekonomisi 2. Çeyrekte Yıllık %4,8 Büyüdü
7
Güney Kore, 15 Yıl Sonra Kuzey'e Yönelik 'Propaganda' Radyosunu Durdurdu

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025