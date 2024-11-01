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Malatya'da Devrilen Araçta İki Kişi Hayatını Kaybetti

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında devrilen otomobil alev aldı, sürücü ve yolcu yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 14:33
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 14:33
Malatya'da Devrilen Araçta İki Kişi Hayatını Kaybetti

Otomobil Devrildi, Alevler İçinde Kaldı

Malatya-Sivas kara yolu üzerindeki Yenimahalle mevkisinde korkunç bir kaza yaşandı. Berat Şahintürk'ün (24) kullandığı 44 ABB 728 plakalı otomobil, kontrolünü kaybederek kayısı bahçesine devrildi. Kazanın ardından otomobil bir süre sonra alev aldı.

Olay Yerinde Yoğun Ekip Mücadelesi

Çevredeki vatandaşların hızlıca yaptığı ihbar üzerine, kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, 4 araç ve 8 personelle yangına müdahale etti ve alevleri kontrol altına aldı.

Hayatını Kaybedenlerle İlgili Bilgiler

Ne yazık ki kazada sürücü Berat Şahintürk ve yolcu Nahide Zeyveli (30) yaşamını yitirdi. Olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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