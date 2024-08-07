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Malatya'da Devrilen Otomobil Kazası: 3 Yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 15:35
Malatya'da Devrilen Otomobil Kazası: 3 Yaralı

Otomobil Devrildi, 3 Kişi Yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, bir otomobilin bahçeye devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olay, E.D. isimli sürücünün yönetimindeki 44 NK 545 plakalı aracın, Malatya-Adıyaman kara yolunun Sürgü Mahallesi bölümünde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir bahçeye devrilmesiyle gerçekleşti.

Kaza Anı ve İhbar Süreci

Kaza sonrası olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü E.D. ile birlikte araçta bulunan G.D. ve diğer bir yolcu yaralı olarak kurtarıldı.

Yaralıların Durumu

Yaralılar, ilk müdahale sonrası ambulansla Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın nedenine dair soruşturma başlatıldı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bahçeye devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bahçeye devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bahçeye devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bahçeye devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

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