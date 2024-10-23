Malatya'da Dur İhtarı: Ehliyetsiz Sürücülere 38 Bin Lira Ceza

Ehliyetsiz sürücülere ağır ceza

Malatya'da, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği trafik denetiminde, "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücülere toplam 38 bin 832 lira ceza kesildi.

Trafik denetimleri sıkı bir şekilde yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, kent genelinde sıkı trafik denetimleri gerçekleştirdi. Denetim sırasında, belirlenen araçların sürücüleri kaçmaya çalıştı.

Dronla tespit edilen sürücüler

Trafik denetimi sırasında, 44 ACM 046 plakalı motosiklet ve 44 FT 868 plakalı otomobilin sürücüleri, insansız hava aracı ile tespit edildi. Yapılan araştırmalar sonucu, bu sürücülerin ehliyetsiz olduğu belirlendi.

Görsel belgelerle denetim süreci

Basınla paylaşılan görüntülerde, denetimden kaçan araçların dronla tespit edildiği ve ehliyetsiz sürücülere ceza yazılması işlemleri belgelenmiştir. Bu tür denetimlerin gelecekte de devam edeceği belirtiliyor.