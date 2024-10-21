Malatya'da Emniyet ve Jandarma Teşkilatına 80 Araç Teslimi

Malatya'da 80 Araç Teslim Töreni

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına 80 yeni aracın törenle teslimi gerçekleştirildi. Tören, Vali Seddar Yavuz'un katılımıyla İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde yapıldı.

Vali Yavuz'dan Önemli Açıklamalar

Vali Seddar Yavuz, halkın güvenliğini artırmak amacıyla emniyet ve jandarma teşkilatının gece gündüz çalıştığını belirtti. Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan araç yenileme projesine değinerek, "Bugün 80 tane pırıl pırıl aracın teslimi için bir araya geldik. Malatya'daki herkesin huzur içinde yaşaması için görev alıyoruz," dedi.

Araçların Önemi ve Hedefleri

Vali Yavuz, "Emniyet ve jandarma birimlerimiz, özellikle çocuklarımızı hedef alan suçlara karşı mücadele ediyor. Narkotik suçlar dahil her suçu takip ediyoruz," diyerek, yeni araçların halkın hizmetine sunulmasının önemine vurgu yaptı.

İl Emniyet Müdürü Çankal'dan Değerlendirme

İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra 10 aracın enkazda kaldığını hatırlatarak, yeni araçların teşkilatın operasyonel kabiliyetlerini artıracağını ifade etti. Çankal, "Bu araçlar, hızlı ve etkili müdahaleler yapmamıza olanak sağlayacak," dedi.

Törene Katılanlar

Törende, 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Erman Kiraz, 7. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Hüseyin Sabri Akyol, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ve diğer yetkililer yer aldı.

Törenin ardından jandarma ve polis ekipleri, yeni araçlarla siren çalarak konvoy oluşturdu.

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına törenle 80 araç teslim edildi.

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına törenle 80 araç teslim edildi.