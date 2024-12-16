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Malatya'da Etkili Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Malatya'da başlayan kar yağışı, trafik ve günlük hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 17:11
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 17:41
Malatya'da Etkili Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Malatya'da Kar Yağışı Yaşamı Olumsuz Etkiliyor

Malatya'da öğleden sonra başlayan kar yağışı, kent merkezinde etkili olmaya devam ediyor. Bu durum, günlük yaşamda zorluklara yol açtı ve vatandaşları olumsuz etkiledi.

Trafik Önlemleri Elde Edildi

Kar yağışının sürmesi nedeniyle trafik ekipleri, caddelerde çeşitli önlemler alarak sürücüleri uyarmakta. Sürücülerden dikkatli seyretmeleri istenirken, yolların güvenliği için gerekli tedbirler alınıyor.

Yağışın Devam Etmesi Bekleniyor

Yetkililer, kar yağışının gece saatlerine kadar sürmesini beklediklerini ifade ettiler. Vatandaşların bu süre zarfında temkinli olmaları gerektiği vurgulanıyor.

Malatya'da kar yağışı etkili oldu.

Malatya'da kar yağışı etkili oldu.

Malatya'da kar yağışı etkili oldu.

Malatya'da kar yağışı etkili oldu.

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