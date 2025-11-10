Malatya'da hafif ticari araç su tahliye kanalına çarptı: 1 yaralı

Malatya'da meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Kaza, Doğanşehir ilçesi Savaklı Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında gerçekleşti.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametinden gelen M.K. (41) idaresindeki 44 LU 327 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak su tahliye kanalına çarptı.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan Ö.F.K. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ekiplerce alınarak sağlık kuruluşuna sevk edildi.

Soruşturma

Kaza ile ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olay yerinde yapılan ön tespitler ve deliller doğrultusunda kaza nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

KONTROLDEN ÇIKAN HAFİF TİCARİ ARAÇ SU TAHLİYE KANALINA ÇARPTI: 1 YARALI