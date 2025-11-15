Malatya'da Halk Otobüsüne Silahlı Saldırı Kamerada

Malatya'da trafikte yaşanan tartışma sonrası halk otobüsüne ateş açıldı; şoför E.K. ve yolcular yara almadan kurtuldu, saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 03:07
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 03:07
Malatya'da Halk Otobüsüne Silahlı Saldırı Kamerada

Malatya'da halk otobüsüne silahlı saldırı anbean kamerada

Saldırı sonrası şoför E.K. yolcuları kurtardı, şüpheli yakalandı

Malatya'da içerisinde çok sayıda yolcu bulunan bir halk otobüsü, trafikte çıkan tartışmanın ardından silahlı saldırıya uğradı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 13 Kasım Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, trafikte tartıştığı bir kişi tarafından otobüsün şoförüne yönelik silahla ateş edildi.

Saldırıda açılan ateşlerden biri yolcu camından içeri girerek şoför kabinine isabet etti. O sırada araçta bulunan yolcular büyük panik yaşarken, şoför E.K. yolcuların güvenliğini sağlayıp otobüsü hızla bölgeden uzaklaştırdı ve can kaybı yaşanmadı.

Kamera görüntülerinde saldırganın ön kapıya yönelip yeniden ateş etmeye çalıştığı anlar yer alıyor. İhbar üzerine sevk edilen polis ekipleri kısa sürede müdahale ederek saldırganı yakaladı ve gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

