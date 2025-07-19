DOLAR
40,35 -0,01%
EURO
46,92 0%
ALTIN
4.349,52 0,02%
BITCOIN
4.757.052,78 -0,43%

Malatya'da Hırdavat Mağazasındaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Malatya'da bir hırdavat mağazasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 18:32
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 18:32
Malatya'da Hırdavat Mağazasındaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Malatya'da Yangın Korkuttu

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Ankara Yolu üzerinde yer alan bir hırdavat satış mağazasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Olay Anı ve Müdahale

Edinilen bilgiye göre, yangın ihbarı üzerine bölgeye AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını söndürmek için itfaiye, TOMA ve Malatya 2. Kara Havacılık Alay Komutanlığı yangın söndürme ekipleri olay yerine geldi.

Yangın Söndürüldü, Hasar Oluştu

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik bir çalışması sonucunda yangın tamamen söndürüldü. Ancak, yangın sonrası mağazada büyük çaplı hasar meydana geldiği bildirildi.

Malatya'da bir hırdavat satış mağazasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Emniyete...

Malatya'da bir hırdavat satış mağazasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Emniyete ait TOMA da yangının söndürülmesine yardımcı oluyor.

Malatya'da bir hırdavat satış mağazasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Emniyete...

Malatya'da bir hırdavat satış mağazasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Emniyete ait TOMA da yangının söndürülmesine yardımcı oluyor.

İLGİLİ HABERLER

ÖTV Matrah Düzenlemesi TBMM'den Geçti: Araç Fiyatlarında Değişim Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1.2 Milyon TL Destek ile Kırsal Kalkınma Hamlesi

Pamukkale Üniversitesi'nde Kalıcı İş Garantili Eğitimler Başlıyor!

Kredilere Tarihi Düzenleme: Maliyetler Düşüyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bahçelievler'de Polis Kılığına Giren İki Hırsız Tutuklandı
2
Mülkiye Başmüfettişi Erol Karaömeroğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
3
Şanlıurfa'da Akraba Aileler Arasındaki Silahlı Kavga: 6 Yaralı
4
Erzurum'da Sağlık Çalışanları 88 Haftadır Gazze İçin Yürüyor
5
Kayseri'de Camide Bıçaklama Olayı: 63 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
6
İzmir Bornova'da Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
7
Çorum'da Filistin'e Yardım İçin Buğday Toplandı

Üreticilere Dev Destek Kredisi: Üretim Rekoru Yolda

Bursa'da Çiftçilere Rekor Mazot Desteği: Temmuz bitmeden ödenecek

TCMB Faiz Kararı İçin Geri Sayım! Faizler Düşecek Mi?

Ajet'in Tarihi 9 Euro Bilet Kampanyası Saniyeler İçinde Tükeniyor

Belçika'da Yeni Çalışma Saatleri Dönemi Başladı

Pamukkale Üniversitesi'nde Kalıcı İş Garantili Eğitimler Başlıyor!

Skoda'dan Temmuz Ayına Özel 200 Bin TL Kredi Fırsatı!

Yeni Müşterilere 85.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı!

Kredilere Tarihi Düzenleme: Maliyetler Düşüyor!

Ziraat Bankası'ndan 1.2 Milyon TL Destek ile Kırsal Kalkınma Hamlesi

ÖTV Matrah Düzenlemesi TBMM'den Geçti: Araç Fiyatlarında Değişim Bekleniyor

Erdoğan'dan Tarihi Müjde: Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Resmen Başladı