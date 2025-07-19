Malatya'da Hırdavat Mağazasındaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Malatya'da Yangın Korkuttu

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Ankara Yolu üzerinde yer alan bir hırdavat satış mağazasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Olay Anı ve Müdahale

Edinilen bilgiye göre, yangın ihbarı üzerine bölgeye AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını söndürmek için itfaiye, TOMA ve Malatya 2. Kara Havacılık Alay Komutanlığı yangın söndürme ekipleri olay yerine geldi.

Yangın Söndürüldü, Hasar Oluştu

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik bir çalışması sonucunda yangın tamamen söndürüldü. Ancak, yangın sonrası mağazada büyük çaplı hasar meydana geldiği bildirildi.

Malatya'da bir hırdavat satış mağazasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Emniyete ait TOMA da yangının söndürülmesine yardımcı oluyor.

Malatya'da bir hırdavat satış mağazasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Emniyete ait TOMA da yangının söndürülmesine yardımcı oluyor.