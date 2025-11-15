Malatya'da İki Ayrı Trafik Kazasında 2 Kişi Yaralandı

Doğanşehir Çamurlu mevkiinde iki ayrı kazada çekici ve otomobil sürücüleri yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı ve inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 16:16
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 18:12
Doğanşehir Çamurlu mevkiinde çekici ve otomobil devrildi

Malatya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Doğanşehir ilçesi Çamurlu mevkiinde saat 14.10 sıralarında, H.E. (49) idaresindeki 01 BAM 925 plakalı çekici ve bağlı 01 BAM 098 yarı römork, Malatya-Adıyaman istikametinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek savruldu. Kazada sürücü yaralandı.

Çamurlu mevkiinde meydana gelen diğer bir kazada ise, F.F.T. (26) yönetimindeki 34 HRZ 437 plakalı otomobil, Malatya istikametinden Adıyaman yönüne seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

